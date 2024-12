A Sansepolcro gli eco-informatori per dare tutte le info utili sul corretto utilizzo dei nuovi cassonetti

Arezzo, 6 dicembre 2024 – A Sansepolcro proseguono le attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza legate alla riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

Dopo i primi quattro incontri pubblici che hanno visto la partecipazione di moltissimi cittadini, a partire da domani, sabato 7 dicembre, inizierà anche l’attività degli eco-informatori, personale appositamente formato da Sei Toscana, che si occuperà di assistere i cittadini e le attività, presidiando le nuove postazioni di raccolta che stanno venendo progressivamente istallate sul territorio ed illustrando le corrette modalità di conferimento dei rifiuti.

“Il percorso che abbiamo intrapreso insieme a Sei Toscana – commenta il sindaco Fabrizio Innocenti – prevede il coinvolgimento di tutta la comunità. Abbiamo già avuto modo di incontrare tante persone agli incontri pubblici e questa attività sarà svolta nei fine settimana per cercare di contattare il maggior numero di persone possibili e rispondere a tutte le loro domande”.

Sabato 7 dicembre, gli eco-informatori saranno a disposizione di cittadini e attività nella fascia oraria dalle 9 alle 15 e presidieranno le nuove postazioni di raccolta rifiuti già presenti in via Pasquale Alienati, via del Borghetto, via Agostino Bucciovini, via dei Tarlati e piazza Morton Perez.