A San Giovanni torna “Gamin’ Palomar

Arezzo, 21 novembre 2023 – Dopo il successo dello scorso 30 settembre, alla Casa della cultura di San Giovanni Valdarno, torna GamIn’ Palomar. Gioco da tavolo, gioco di ruolo, gioco di carte e scacchi per una giornata, domenica 26 novembre dalle 15 alle 19, dedicata alla strategia e al divertimento analogico e intelligente nelle sue molteplici forme. Un’occasione di intrattenimento per giovani e meno giovani, un’opportunità per mettersi alla prova, per immaginare e costruire nuovi mondi, storie e vicende, studiare e ponderare le proprie ‘mosse’ e le ‘mosse’ altrui. Palomar aderisce all’International games month, ovvero l'iniziativa internazionale del gioco in biblioteca e l’evento di domenica è organizzato dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con le diverse associazioni ludiche della zona: From Beyond, LiberiLibri & LiberiScacchi, Kraken, ValDungeon.

“Il 30 settembre scorso – dichiara l’assessore alla cultura Fabio Franchi – è stata una festa a Palomar: tanta passione e tanto entusiasmo, interessi che creano forti legami. Come promesso, dopo la giornata di presentazione di tutte le associazioni del territorio, domenica 26 novembre, in occasione dell’international games month, abbiamo pensato ad una giornata di giochi di ruolo, giochi di scacchi e di carte. Siamo convinti che una moderna public library qual è la nostra Casa della cultura non debba fermarsi solo sul libro ma debba presentarsi come un luogo di socializzazione dove percorrere la creatività su tutti i piani. E, allo stesso modo, crediamo che il gioco sia un’importante e decisiva attività culturale: giocare, infatti, stimola la fantasia, e favorisce le relazioni interpersonali. Ritrovarsi per giocare, interagire con gli altri nella finzione del gioco è anche un modo intelligente e costruttivo per mettersi alla prova, conoscere meglio noi stessi e affinare le nostre capacità di relazionarsi con gli altri, senza per questo rinunciare al divertimento e alla leggerezza. Per questo siamo felici di accogliere l’evento GamIN’Palomar e siamo profondamente grati a tutte le varie associazioni che si sono proposte, che si sono messe a disposizione e che insieme a noi, agli operatori di Palomar e ai volontari del servizio civile impiegati presso Palomar hanno costruito questo percorso”.

“Da sempre le biblioteche – spiega Sandra Gambassi di Palomar Casa della cultura – si sono presentate come luoghi di trasmissione culturale, luoghi nei quali trascorrere piacevolmente il proprio tempo libero, nei quali confrontarsi. Sono i luoghi di alfabetizzazione, e il gioco rappresenta la chiave dell'alfabetizzazione, in ogni momento della vita delle persone, oltre che un'occasione di socializzazione e scambio. I giochi possono dunque contribuire a completare la mission della biblioteca e l’iniziativa lanciata da Ala (American library association) ha l’intento di promuovere l'aggregazione attorno agli aspetti educativi, ricreativi e sociali del gioco in tutte le sue forme. Anche il nostro fine è quello di regalare un'esperienza diversa, con tante tipologie di giochi e sfide entusiasmanti. La giornata è dedicata a persone di tutte le età