A San Giovanni evento teatrale a fini benefici

Arezzo, 123 marzo 2025 – Domani alle 21,15 al cinema teatro Masaccio di San Giovanni andrà in scena la commedia originale, inedita e comica dell’associazione Paro Paro. Lo spettacolo è a cura del Lions club Valdarno Host con il patrocinio del Comune. Il ricavato sarà devoluto alla Misericordia Si tratta della parodia originale e inedita "Terrrore, una commedia da paura". Lo spettacolo, scritto da Elena Grifoni e Gabriele Grigioni, due giovani soci dell'associazione Paro Paro, è una storia intrigante e divertente che mescola risate e suspense in un racconto di mistero e surreale follia. “Siamo lieti di ospitare a San Giovanni – ha dichiarato l’assessore alla cultura Fabio Franchi – questo spettacolo originale e divertente. Da una parte, c'è la promozione della cultura attraverso uno spettacolo dal vivo, e con una giovane associazione di recente fondazione che, dal 2019, organizza anche spettacoli con fini di solidarietà, mettendosi a disposizione della comunità e fungendo da fucina per giovani e giovanissimi interessati a impegnarsi nel mondo dello spettacolo (gli autori di questo spettacolo sono due giovanissimi)”.

"Dall'altra parte, c'è un club di servizio che da molti anni si fa promotore di iniziative di solidarietà e di sostegno alla comunità, in modo egregio, efficace e meritorio - ha aggiunto l’assessore – Infine, il beneficiario di questa iniziativa è la Misericordia, che svolge importanti e significativi servizi in ambito sanitario e sociale, irrinunciabili per la comunità, alla quale siamo tutti grati”. La trama ruota attorno a un giovane influencer in cerca di fama che si reca in un luogo avvolto da oscuri segreti: un'abbazia dove un’antica profezia parla di sangue, morti e resurrezioni. Tra incontri con gemelle spaventose, senzatetto ignoranti, suore smarrite e confratelli eccentrici, il protagonista scoprirà che la verità è molto più complessa di quanto immaginasse.

Quest’anno, la commedia è stata scelta dal Lions Club Valdarno Host di San Giovanni Valdarno per la ormai tradizionale rappresentazione teatrale benefica che, dal 2019, è realizzata annualmente in sinergia con l’associazione Paro Paro ed in particolare grazie alla collaborazione del direttore artistico Massi Fruchi e con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno. “A nome di tutto il Lions Club Valdarno Host – hanno sottolineato la presidente Serena Monti, il cerimoniere Debora Guarinieri e Fabrizio Fabbrini – vorremmo ringraziare l’amministrazione comunale che sostiene ed ha sempre sostenuto le iniziative benefiche promosse sul territorio, l’associazione Paro Paro e Massi Fruchi con i quali collaboriamo oramai da tempo.

L’evento teatrale che ogni anno ci propongono e’ sempre più apprezzato e seguito ed ha una risposta in termini di presenze e solidarietà straordinarie. Questo anno il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà in favore della Misericordia di San Giovanni Valdarno una presenza importante e fondamentale per tutta la cittadinanza. Vi aspettiamo numerosi”. "Siamo orgogliosi come associazione – ha commentato la consigliera Viola Rossi – di poter continuare a portare avanti una collaborazione con risvolti benefici sempre molto importanti come quella con i Lions Club Valdarno Host, mettendo insieme il teatro alla solidarietà come in tante occasioni alla nostra Paro Paro piace fare.

Ancor più bello stavolta è portare in scena, in un teatro importante come il Masaccio di San Giovanni, un testo scritto da due giovanissimi della nostra realtà, che interpretano anche due dei personaggi della commedia, segno tangibile dell'importanza per la nostra associazione della valorizzazione delle nuove generazioni e della cessione del testimone, simboleggiata nel passaggio -in soli sette anni- dallo storico 'CabarEtto' al neonato 'Terrrore'". Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla Misericordia di San Giovanni Valdarno e alla sezione di Cavriglia, come segno di supporto per "aiutare chi solitamente aiuta".

"Un sentito ringraziamento al Lions Club Valdarno Host, all'associazione Paro Paro e all'Amministrazione comunale – ha dichiarato Alberto Cuccuini della Misericordia di San Giovanni Valdarno e Cavriglia – per aver scelto di destinare il ricavato di questa serata alla nostra associazione. Come Misericordia siamo al fianco della comunità, offrendo oltre 50 servizi ogni giorno, un impegno che svolgiamo con passione e dedizione. Il sostegno che riceveremo da questa iniziativa ci permetterà di crescere e continuare a supportare chi ha bisogno. Ogni gesto di solidarietà come questo è un segno tangibile di quanto la nostra comunità sia unita e sensibile alle necessità di chi lavora ogni giorno per il bene comune".