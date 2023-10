A Ortignano Raggiolo inaugurata un’area sociale con campi da gioco, parco per bambini e zona fitness

Arezzo, 16 ottobre 2023 – E’ stata inaugurata ieri pomeriggio nel comune di Ortignano Raggiolo una nuova area a disposizione della comunità, dove giocare, allenarsi, passeggiare e socializzare.

L’investimento da 157 mila euro è stato finanziato dalla Regione Toscana con una co-partecipazione del comune di Ortignano Raggiolo. Il progetto nel dettaglio ha previsto: la realizzazione di un campo da padel, che è il secondo di tutto il Casentino, la creazione di un’area fitness attrezzata, un parco con giochi inclusivi per bambini, la ristrutturazione dei campi da calcetto e tennis già esistenti e la riqualificazione di un locale comunale con stanza infermieristica e un bagno per disabili.

“E’ stata una bellissima giornata, con davvero tante persone che hanno partecipato con entusiasmo all’inaugurazione, ringrazio la Regione rappresentata da Vincenzo Ceccherelli, presente al taglio del nastro, le forze dell’ordine e tutte le autorità locali che sono venute – ha commentato il sindaco Emanuele Ceccherini - siamo molto felici di aver messo a disposizione della nostra comunità un’area pensata per i giovani e per le famiglie del territorio, in linea con la filosofia del nostro mandato, che ha sempre cercato di dimostrare attenzione verso i servizi alla persona”.