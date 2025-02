A Luca Santini il premio Eco move

Nuovo riconoscimento per Luca Santini, presidente di Federparchi, sindaco di Pratovecchio Stia e per tanti anni presidente del Parco delle Foreste Casentinesi. A Sanremo ha ricevuto l’Eco Move Prize, un riconoscimento dedicato alla sostenibilità ambientale, allo sport e alla mobilità ecocompatibile dedicato a iniziative, individui e organizzazioni che promuovono pratiche ecologiche e responsabilità sociale. Federparchi è stata selezionata per il suo straordinario impegno nella salvaguardia e valorizzazione delle aree naturali italiane, promuovendo una fruizione responsabile del territorio e sensibilizzando cittadini e istituzioni sui temi della sostenibilità. Il premio, prodotto da Lilith Factory, è patrocinato dal Mase - Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Sport e Salute.