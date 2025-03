A lezione di soccorso, dal campo di gioco alla vita

Prosegue anche in questo anno scolastico, per gli alunni della scuola media dell’Istituto Cesalpino, il Progetto Arezzo Cuore, che vede gli studenti impegnati nell’apprendimento delle manovre del BLS. Ne parliamo con la Professoressa Vellutini, docente di Educazione Fisica.

Come è nato il Progetto e qual è il suo scopo?

"BLS rientra nel Progetto Arezzo Cuore Scuola ideato dal 118 da una decina di anni. Il Progetto consiste nel formare tutti i docenti di educazione fisica, che hanno il compito di insegnare agli studenti le manovre per il sostegno di base, per intervenire nel soccorrere persone colpite da attacco cardiaco.

Perché è importante insegnare il BLS nelle scuole?

"È importante che il maggior numero di persone riesca ad intervenire in aiuto di persone colpite da attacco cardiaco improvviso. Il tempo, infatti, ha un ruolo fondamentale ai fini della sopravvivenza. Ecco perché è necessario che anche coloro che non sono medici o sanitari riescano ad eseguire le manovre del BLS per mantenere in vita il soggetto in attesa dei soccorsi. Non siamo troppo piccoli per praticare il massaggio cardiaco?

Anche un bambino può intervenire con il BLS. Appare chiaro, dunque, che imparare fin da giovani Basic Life Support è una competenza essenziale per gli studenti e per il loro futuro di cittadini consapevoli e responsabili.