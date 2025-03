A fianco degli anziani, il progetto di Cna: "Accompagniamo i nonni al cimitero"

AREZZOCon un’attenzione sempre maggiore alle esigenze degli over 65 e delle persone più fragili, Cna si fa promotrice di iniziative che puntano a combattere l’isolamento e rafforzare il senso di comunità, al fianco degli anziani e delle loro famiglie, con due nuovi servizi pensati da Cna pensionati. "Abbiamo voluto mettere in atto una collaborazione con la Misericordia, istituzione che da sempre accompagna la città. Per questo abbiamo raccolto favorevolmente i due servizi che ci sono stati proposti e che sono a disposizione di tutti i nostri associati", afferma Franca Rizzo presidente di Cna area Aretina. Il primo servizio chiamato "Cuori Uniti", nasce con l’intento di rispondere alla necessità di accompagnamento al cimitero cittadino per gli anziani e i disabili che non hanno la possibilità di recarsi autonomamente a causa di difficoltà motorie o logistiche. Questo servizio, attivo dal lunedì al venerdì, prevede il trasporto sui mezzi della Misericordia, accompagnati da personale qualificato che garantirà la sicurezza e il benessere degli utenti.

L’iniziativa è pensata per piccoli gruppi, organizzata su fasce orarie prestabilite e disponibile solo su prenotazione. L’obiettivo è, oltre a quello pratico, di creare un momento di comunità, dove sentirsi meno soli e supportati nella gestione della quotidianità."Dal 1315 la Misericordia è Arezzo – afferma il governatore Pier Luigi Rossi – la nostra grande tradizione di servizio nell’emergenza oggi si allarga con un modello di volontariato di relazione che va oltre la prestazione, perché vogliamo essere portatori di valori e di ideali. Sia "Cuori Uniti" che il servizio infermieristico vanno in questa direzione".