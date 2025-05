A Camucia fa tappa lo street food mondiale

Torna a Cortona, per il secondo anno consecutivo, una tappa della International Street Food 2025. L’appuntamento è in programma da oggi a domenica a Camucia al parco Emanuele Petri con orario continuato dalle 12 alle 24. L’evento è organizzato in collaborazione con Confesercenti di Arezzo e con il patrocinio del Comune di Cortona. L’iniziativa, dedicata al cibo di strada, ha già conquistato un vasto pubblico e prevede oltre 200 tappe in tutta Italia fino alla fine di novembre.

Il ricco calendario di eventi attraverserà il Paese, offrendo l’opportunità di assaporare le migliori specialità italiane e internazionali, all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità. I truck più rinomati d’Italia accoglieranno i visitatori con le autentiche tradizioni gastronomiche regionali e cucine da tutto il mondo.

A Cortona sarà possibile gustare, tra le molte specialità: kurtos ungherese, la cucina messicana, la pizza fritta e la pizza napoletana, gli hamburger di Scottona, gli arrosticini, la cucina siciliana, la cucina argentina, la cucina indiana e tunisina, il pesce fritto, i panini con il polpo, le bombette pugliesi, il caciocavallo impiccato. Sarà presente anche Porcobrado che nel 2017 e nel 2022 è stato incoronato come miglior panino in europa agli European Street Food Award. Il Gambero Rosso lo ha anche premiato come campione della Lombardia.

Non mancheranno proposte gluten free e una selezione di birrifici artigianali italiani, europei e internazionali, per accompagnare le prelibatezze gastronomiche.