A caccia di opportunità di lavoro. Torna il Career week dell’Università. Incontri e colloqui con 74 aziende

Sono 74 le aziende che parteciperanno dal 14 al 17 ottobre alla Career Week 2024 dell’Università di Siena, il ciclo di iniziative di orientamento al lavoro promosso dal Placement office e Career service dell’ateneo. Durante i quattro giorni dell’iniziativa, studentesse e laureate, studenti e laureati dell’Ateneo senese potranno sostenere i colloqui conoscitivi ai desk aziendali allestiti al Palazzo del Rettorato, a Siena, e al Campus Lab del Pionta, nella sede di Arezzo, domani.

I colloqui, spiega una nota, si svolgeranno con accesso programmato per chi si è candidato sulla piattaforma Job Teaser ed è stato selezionato, senza escludere la possibilità per ogni componente della comunità studentesca e per le laureate e i laureati di tutte le discipline di recarsi in qualsiasi sede per presentarsi ai recruiter.

Le aziende, che quest’anno saranno presenti in numero record, hanno diversa tipologia e dimensione, passando da quelle legate al territorio ad altre che operano in ambito nazionale e multinazionale. Saranno presenti anche istituzioni, enti pubblici e fondazioni, che allestiranno desk informativi per presentare le proprie strutture e le possibilità di tirocinio.

La giornata di oggi è dedicata al tema della sostenibilità, una novità che caratterizza l’edizione 2024 e che diventerà una costante negli appuntamenti futuri. In mattinata, nella sede del Rettorato, appuntamento con enti e aziende per chi cerca un percorso professionale legato alle nuove competenze per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica, declinata nei suoi vari aspetti: ambientale, sociale, economica, agrifood. In questo ambito sarà firmato e presentato l’accordo di collaborazione tra l’Ateneo e l’Acquedotto del Fiora. Nel pomeriggio, con inizio alle 14:30 in Rettorato, la tavola rotonda "Giovani tra presente e futuro: l’Università di Siena per la sostenibilità".

Domani la Career Week si sposterà ad Arezzo, al Campus Lab del Pionta, con i colloqui di stage e lavoro. Nel pomeriggio, al Rettorato dell’Università di Siena si terrà l’incontro coordinato da USiena Alumni su "Adotta una skill - come affronti il cambiamento?", un’occasione di confronto sulle competenze e di consigli dati da chi ha studiato all’Università di Siena e oggi è nel mondo del lavoro.