A Bucine nasce ufficialmente la lista “Insieme. Nicola Benini Sindaco”.

Arezzo, 02 febbraio 2024 – E' nata ufficialmente la lista che capo all'attuale primo cittadino di Bucine Nicola Benini. Una lista civica, sganciata dal Partito Democratico. Si chiama "Insieme. Nicola Benini Sindaco" ed è composta in buona parte dall’attuale maggioranza di governo che si pone l’obiettivo di proseguire quel percorso di opere e progetti avviato in questi anni. I promotori hanno sottolineato come l'idea sia nata a seguito dello stimolo e delle sollecitazioni ricevute da tanti cittadini e unisce persone e competenze diverse unite dalla volontà di proseguire in quel percorso avviato cinque anni fa dall’attuale amministrazione. "Gli ultimi sono stati anni complessi - ha spiegato Insieme - ma nonostante ciò Bucine è riuscita a cogliere le opportunità legate al PNRR, con finanziamenti di quasi 5 milioni di Euro mirati a realizzare opere che sono in fase di conclusione o, come in altri casi, in fase di avvio".

"Siamo certi che il prossimo quinquennio rappresenti un momento fondamentale nel percorso di crescita e valorizzazione di tutto il territorio di Bucine - ha proseguito la neonata lista - Proprio per questo abbiamo deciso di creare un movimento civico che possa garantire conoscenza profonda delle questioni amministrative, delle opere e dei progetti in corso e che possa portare a termine quel lavoro che è stato avviato in questi ultimi cinque anni. Non a caso riteniamo che la figura di Nicola Benini rappresenti la guida migliore per continuare lungo una strada che in buona parte è stata tracciata, per raggiungere obiettivi strategici, ora più che mai davvero vicini. Insieme - hanno concluso i promotori - si è formata come lista civica capace di unire figure rappresentative di tutto il tessuto sociale ed economico di Bucine. Vogliamo dialogare con tutte le realtà e con tutti i cittadini del nostro comune, parlando di temi e progetti concreti, ascoltando i cittadini che hanno a cuore il loro territorio e sono pronti a mettere a disposizione le loro competenze per il bene di Bucine e di tutta la Valdambra". Insomma, muove i primi passi il movimento che appoggerà l’attuale primo cittadino alle prossime elezioni amministrative. Una spaccatura clamorosa quella con il Partito Democratico, che presenterà un altro candidato e che, proprio in questi giorni, ha annunciato una campagna di ascolto con i cittadini.