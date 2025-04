A Bucine è emergenza furti

Arezzo, 02 aprile 2025 – La lista Sviluppo Comune segnala una nuova ondata di furti a Bucine e in Valdambra e parla di situazione insostenibile. "Ancora, una volta, ladri in azione nel nostro territorio - ha tuonato il gruppo di opposizione - Qualche giorno fa fu il capoluogo ad essere stato preso di mira, ieri sera la frazione di Ambra è stata vittima di nuovi furti da parte di una banda di ladri. Non è più sostenibile una situazione del genere, anche perché, sembra che il nostro territorio, purtroppo, piaccia molto ai malviventi. I cittadini non possono più vivere nella paura, non possono continuare a non sentirsi al sicuro nelle proprie abitazioni". Sviluppo Comune ha ricordato di aver portato a più riprese, in consiglio comunale, questo problema. "Il primo cittadino, garante della sicurezza di tutti i suoi cittadini, deve attuare atti concreti, non più procrastinabili - ha detto la minoranza - più forze dell’ordine sul territorio e più tecnologia a supporto delle stesse con l’incremento dei sistemi di video sorveglianza”.

" Sottolineiamo l’estrema necessità di un incremento delle unità delle forze dell’ordine, argomento promesso a più riprese e adesso non più rimandabile. Durante proprio le precedenti giunte Nannini (circa 25 anni fa) ci fu la chiusura della caserma dei carabinieri di Ambra ed oggi quella di Bucine conta di pochissimi addetti, assolutamente non sufficienti. E’ indispensabile, di concerto con il prefetto, adottare tutte le misure per un incremento dei Carabinieri in tempi immediati - ha concluso Sviluppo Comune - Meno Parole e più fatti!"

Sale quindi la paura nel comune di Bucine per i ripetuti furti all'interno delle abitazioni. Un fenomeno, purtroppo, in ascesa e sul quale al momento non è stata trovata una soluzione nonostante l'impegno delle forze dell'ordine oltre che dei cittadini stessi, vigili tra loro a segnalare situazioni sospette o personaggi intenti non certo ad ammirare le bellezze del territorio. L'area valdambrina, del resto, per espansione è la terza della provincia di Arezzo dopo il capoluogo e Cortona. Nei giorni scorsi sulla vicenda si era espresso anche il sindaco Paolo Nannini. “"La sicurezza non è questa siamo sinceri - ha detto il primo cittadino - abbiamo furti continui, dobbiamo potenziare di più anche il numero dei Carabinieri di Bucine che se è vero che ha accolto recentemente due nuove figure tocca fare i conti con i pensionamenti che giocoforza diminuiranno nuovamente la forza lavoro. Una sola caserma con poche unità non è sufficiente a contrastare questo brutto fenomeno - ha detto - Ma una mano , anche importante, come detto, la dà la coesione tra residenti.!”