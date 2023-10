800 percorsi mappati. I volontari del Cai lanciano il Sentiero 50

Era attesa da anni con tutti i suoi aggiornamenti. E’ la cartina del "Sentiero 50", preziosa per tutti gli appassionati di trekking perché traccia tutta la provincia di Arezzo fino al Trasimeno. 800 percorsi, segnati dai volontari del Cai, riconoscibili dai segni bianchi e rossi, una mappa che segna anche il tracciato aretini della via Romea e dei Cammini di Francesco. Disponibile nella sede Cai di Arezzo in via Filzi, nell’ufficio informazioni della Fondazione InTour e nel negozio Montura.