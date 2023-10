35 anni di storia aretina sabato alla Borsa Merci

Arezzo, 19 ottobre 2023 – Centro destra e centro sinistra, imprese e sindacati: confronto “collettivo” sabato 21 ottobre alla Borsa Merci in piazza Risorgimento ad Arezzo.

Inizio alle 15.45 per discutere i 35 anni di storia aretina che vanno dal 1985 al 2020. Dopo il saluto del Presidente della Camera di commercio Arezzo e Siena, Massimo Guasconi, sono in programma tre sessioni di confronto coordinate da Ivo Brocchi in collaborazione con i colleghi giornalisti Luca Caneschi e Sergio Rossi.

La prima sessione sarà dedicata alla fine del Novecento e interverranno Rossella Angiolini, Maurizio Bianconi, Vasco Giannotti, Paolo Ricci e Mauro Seppia. La seconda all’inizio del nuovo secolo con gli interventi di Vincenzo Ceccarelli, Giuseppe Fanfani, Alessandro Ghinelli, Francesco Macrì e Paolo Nicchi.

La terza sessione lascerà spazio a imprenditori e sindacalisti per affrontare il rapporto tra economia e politica con Fabrizio Bernini, Valentino Mercati, Marco Randellini, Maria Cristina Squarcialupi, Stefano Tenti e Alessandro Tracchi.

Lo spunto del convegno è il libro Ombre rosse (Edizioni Clichy, Firenze) di Claudio Repek che è nelle librerie dal 17 ottobre.