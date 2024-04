25 Aprile a Villa Severi: la Festa della Liberazione dal fascismo e la vicinanza al popolo palestinese

Arezzo, 23 aprile 2024 – La città di Arezzo si prepara a commemorare un altro anniversario della Liberazione con un evento che promette di essere un punto d’incontro tra la memoria storica e la solidarietà internazionale.

Il 25 Aprile 2024, il Parco di Villa Severi diventerà teatro della "Festa di Liberazione", un appuntamento ormai tradizionale che quest'anno avrà un significato ancora più profondo con l'inclusione di un messaggio di pace per la Palestina.

Con la Palestina nel Cuore La giornata inizierà alle 10 con una camminata simbolica e le letture sui luoghi della strage di San Polo, offrendo ai partecipanti l'opportunità di riflettere sulle atrocità della guerra e sull'importanza della pace e della libertà.

Il raduno sarà di fronte al CAS di Villa Severi. Pranzo Sociale e Mostra Fotografica A seguire, alle 13, si terrà un pranzo sociale, momento di condivisione e di comunità, per il quale si invitano i partecipanti a prenotare quanto prima poiché i posti sono in esaurimento.

Sarà possibile visitare la mostra fotografica "Eccidi nazifascisti ad Arezzo. I luoghi della memoria”, che aprirà uno squarcio su pagine dolorose ma fondamentali della nostra storia.

Musica e Ricordo Nel pomeriggio, dalle ore 14:30, il programma continuerà con la musica dei DJ Mr. Ceks, Mitla, Levo, Rat Race Crew e Hang DJ, che cureranno un set in grado di coniugare arte, ricordo e speranza, in una celebrazione che si estende dalla memoria del passato alle promesse del futuro.

Il comitato organizzatore, promosso da ARCI, ANPI, Oxfam Italia e Aurora, invita i cittadini di Arezzo a partecipare a questo importante evento. La "Festa di Liberazione" non è solo un ricordo di ciò che è stato, ma anche un monito per il futuro e un gesto di solidarietà verso tutti i popoli che ancora lottano per la loro libertà.