2 giugno, la Provincia racconta online le madri costituenti

In occasione della festa della Repubblica, la Provincia arricchisce il sito istituzionale con una sezione dedicata a "Le Madri Costituenti". L’obiettivo è ricordare le ventuno donne elette per la prima volta in Parlamento. "Sarà così possibile ricordare e approfondire la loro storia, in particolare quella delle cinque donne nella commissione dei 75 incaricata di scrivere la Carta Costituzionale: Maria Federici, Angela Gotelli, Angelina Merlin, Teresa Noce e Nilde Jotti", spiega il presidente dell’ente Alessandro Polcri.