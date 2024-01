1944 /2024: stragi nazifasciste 80 anni dopo, Cavriglia non dimentica

Arezzo, 24 gennaio 2024 – 1944 – 2024: 80 anni di storia ed un filo rosso che ancora lega la comunità di Cavriglia a quel tristemente noto mese di luglio del 1944 in cui 192 civili inermi furono massacrati dalle truppe nazifasciste in ritirata.

L'impatto che questo eccidio, il quarto in Italia per numero di vittime, ebbe sulla nostra comunità fu talmente forte che, ancora oggi, se ne avverte l'eco. Per questo motivo, in occasione della ricorrenza degli 80 anni da quel famigerato 4 luglio, l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Associazioni “Meleto vuole ricordare” e la Cooperativa “4 Luglio 1944”, ha messo a punto un calendario di eventi ed iniziative per le celebrazioni ufficiali dei massacri.

La prima in ordine cronologico sarà la consueta “Passeggiata della Memoria”, che prenderà inizio dal Sacrario di Castelnuovo d'Avane per giungere a Meleto Valdarno e che è prevista il 26 gennaio alle ore 9 e 30.

Come ogni anno alla passeggiata parteciperanno gli studenti del territorio, cosicché possano avere piena consapevolezza di quanto avvenuto nel territorio in cui essi vivono. Ancora il 26 gennaio, alla sera, è previsto uno spettacolo presso il Teatro Comunale dal titolo “Pietra d'inciampo”, inserito all'interno della Stagione Teatrale 2023-2024, organizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo.

Dal momento che gli attori di questo ricco calendario di eventi rappresentano l'intero tessuto sociale, anche le parrocchie e altre associazioni locali hanno voluto interagire, prevedendo un “Viaggio della Memoria” ad Auschwitz con i rappresentanti della comunità.

Sarà, questa, un'occasione per ricordare tutti assieme l'orrore di un regime accecato da un folle disegno di sterminio di massa. All'interno di questo denso contenitore si andrà anche ad inserire la quarta edizione del Simposio Internazionale di Scultura Monumentale, in agenda dal 23 aprile al 12 maggio e che sarà, appunto, dedicato agli eccidi e alle loro vittime innocenti.

Durante tale periodo, esattamente nel giorno dedicato alla ricorrenza della Liberazione dell'Italia dal regime nazifascista, il 25 aprile, sarà inaugurato il “Sentiero della Memoria” a Meleto Valdarno, voluto fortemente dall'Associazione Meleto Vuole Ricordare.

L'apice delle celebrazioni sarà rappresentato dagli eventi che si svolgeranno nella settimana 4 -11 luglio in ricordo degli eccidi di Castelnuovo, Massa, San Martino e Le Matole, quando, oltre ai riti ormai consueti del 4 luglio, è prevista anche l'inaugurazione del rinnovato Monumento ai Caduti di Meleto Valdarno.

L'8 settembre sarà la volta della presentazione, presso il Circolo di Meleto, del fumetto “La Terra in Tasca” a cura dell'Associazione Meleto Vuole Ricordare. Concluderà la carrellata di iniziative l'inaugurazione della “Casa della Memoria” di Castelnuovo d'Avane, prevista per l'autunno-inverno 2024.

Un progetto fondamentale, a cui l'Amministrazione Comunale sta lavorando da molto tempo e che permetterà di conoscere, in un museo dedicato, la storia degli eccidi e della Resistenza nel nostro territorio.

"Viviamo un'epoca buia, in cui i venti di guerra sono tornati prepotentemente a soffiare anche ai confini europei. Mai come oggi c'è la necessità di riflettere sui valori della pace e della speranza. Il 2024 è un anno fondamentale per la nostra comunità poiché ricorrono gli 80 anni dai massacri nazifascisti di Cavriglia in cui morirono 192 civili innocenti.

Per questa ragione abbiamo organizzato una serie di iniziative che si svolgeranno nel corso di tutto l'anno in tutto il territorio per commemorare questo importante appuntamento e per far sì che le nuove generazioni sappiano ed acquisiscano consapevolezza piena che la guerra è orrore, solo un'infinita montagna di orrore.

In una delle sue ultime lettere Anna Frank scrisse: "Non penso a tutta la miseria, ma a tutta la bellezza che rimane ancora". In tal senso il tentativo della nostra Amministrazione è quello di trasformare il sangue in bellezza ed in strumento di nuova civiltà e umanità". - queste le parole del Sindaco Leonardo Degl'Innocenti o Sanni e del Vice Sindaco Filippo Boni.

“Quest’anno ricorre l’80° anniversario delle stragi nazi-fasciste nel territorio di Cavriglia, nelle quali persero la vita 192 concittadini innocenti. Di queste 192 vittime la metà, ben 93, solo a Meleto. Per onorare questi concittadini, vittime della mattanza nazi-fascista, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la nostra associazione “Meleto vuole ricordare” sta organizzando una serie di iniziative spalmate nel corso di tutto l’anno, alcune delle quali saranno stabilmente presenti sul territorio in memoria per le future generazioni.” - commenta Pio Secciani Presidente dell'Associazione “Meleto vuole ricordare”.

“Come Cooperativa culturale è per noi un onore partecipare assieme all’Amministrazione Comunale a tutti gli eventi volti a commemorare l’ottantesimo anniversario delle stragi nazifasciste avvenute nel comune di Cavriglia. È fondamentale che la memoria degli eventi tragici vissuti dai nostri concittadini continui ad essere tramandata alle nuove generazioni sopratutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo” termina Michele Del Giudice Presidente della Cooperativa 4 Luglio.