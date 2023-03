Tutte le cose inutili

Arezzo, 13 marzo 2023 – Luci soffuse, tisane e musica live: giovedì 16 marzo torna l’appuntamento mensile di Malpighi Sofà con Tutte Le Cose Inutili, duo toscano chitarra e batteria classe 1990 che fa cantautorato punk.

Il progetto vede la luce nel 2012 con un album lo-fi dal titolo “E forse ne faccio due” messo sottovuoto in macelleria. A giugno 2013 esce il libro + cd “Preghiere Underground” a distribuzione nazionale. Dopo molte date in giro per l'Italia, “Dovremmo Essere Sempre Così” viene pubblicato a aprile 2014. L'album è anticipato da un Ep di outtakes. A gennaio 2016 esce il loro secondo libro “Luce e notte fonda” in 300 esemplari, ognuno reso unico da una Polaroid diversa in copertina.

Ad aprile 2016 viene rilasciato il singolo “Stelle comete” (che ha raggiunto gli 80 mila ascolti sulle piattaforme digitali) e vengono premiati con la Targa MEI Social. Il loro ultimo disco “Non ti preoccupare” esce a gennaio 2018. A ottobre 2018 viene pubblicato il loro terzo libro, “Resistere”. A dicembre 2019, in occasione dell’ultima data del tour al Capanno Blackout di Prato, esce in edizione limitata in cassetta “Eppure non avevamo paura” e viene pubblicato il reading inedito “Davvero lasciamo tutto”.

Gli anni successivi li vedono impegnati nella stesura delle nuove canzoni, che vengono registrate a maggio 2022 al Greenfog Studio di Genova da Mattia Cominotto. Il 4 novembre 2022 esce su tutti gli stores digitali “Allontamarsi”, il primo singolo che anticipa l’uscita del loro quarto disco ufficiale, e un mese dopo “Ragazzone”. Il format di Malpighi Sofà è sempre lo stesso: atmosfera di casa, relax, tisane (ricorda di portare la tua tazza da casa!) e ottima musica. Appuntamento giovedì 16 marzo dalle 21 in via Fiorentina 329.