Carnevale con Damiano Carrara, lo chef ospite al Valdichiana Village come giudice della gara delle torte

Foiano (Arezzo), 27 febbraio 2025 – La tradizione del Carnevale non si ferma e approda anche al Valdichiana Village a Foiano della Chiana, per regalare una due giorni di puro divertimento ed emozioni. Non solo maschere sontuose e costumi, ma anche un evento dedicato all’alta pasticceria. Insomma, un’occasione per immergersi ancora una volta nella magia del periodo carnevalesco, circondati da un’atmosfera unica e suggestiva. Si parte con il Carnevale di Foiano della Chiana, il più antico d’Italia, che torna al Valdichiana Village in occasione del ventesimo anniversario del centro. Un caleidoscopio di colori, costumi scintillanti e coreografie spettacolari. Le leggendarie mascherate dei quattro cantieri storici – Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici – si sfideranno sabato 1 marzo, dalle ore 15, in Piazza Maggiore, dove una giuria di esperti decreterà la migliore esibizione, mentre il pubblico potrà godere di un’atmosfera fatta di musica, colori e affascinanti scenografie.

Un Carnevale che profuma di storia e artigianalità, dove la cartapesta diventa arte e le maschere prendono vita, trasportando il pubblico in un mondo da sogno. Un evento perfetto per tutta la famiglia, tra lo shopping e il fascino di una tradizione che vanta ben 486 anni di storia.

Dopo il trionfo delle maschere, il Carnevale del Valdichiana Village celebra un’altra forma d’arte: la pasticceria. Sabato 8 marzo, il protagonista sarà il Valdichiana Cake Contest, un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti del cake design.

A decretare il vincitore sarà Damiano Carrara, pastry chef di fama internazionale e volto amatissimo della tv, che consegnerà al primo classificato una carta regalo da trecento euro spendibile nei negozi del Village. Partecipare è semplice: basta realizzare una torta ispirata al Carnevale e pubblicare una foto su Instagram o Facebook entro il 2 marzo, utilizzando l’hashtag #valdichianacakecontest e taggando @ValdichianaVillage e @chefdamianocarrara. Il segreto per vincere? Creatività, colore e fantasia.

Classe 1985, originario di Lucca, Damiano Carrara ha iniziato la sua carriera come bartender prima di trasferirsi in California, dove ha aperto insieme al fratello le celebri pasticcerie Carrara Pastries. Il suo talento lo ha portato al successo negli Stati Uniti, facendolo diventare una star di Food Network America. In Italia, è conosciuto come giudice di Bake Off Italia su Real Time e come autore di libri di successo. Creativo e appassionato, Carrara è oggi un’icona della pasticceria contemporanea.

La sua presenza al Valdichiana Village renderà il contest un evento unico, capace di unire gusto, estetica e innovazione. Due appuntamenti imperdibili per un Carnevale all’insegna della tradizione, della creatività e del gusto.