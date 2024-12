Il pasticcere star pronto ad aprire. Calzature Alberini dice addio

La vivacità commerciale del centro prende sempre più...sapore. Il pastry chef tv Damiano Carrara, volto noto dei cake talent di Real Time, sarebbe infatti interessato ad aprire un nuovo punto vendita del suo Atelier (già presente a Lucca) anche a Forte dei Marmi. Un’anticipazione che il pasticcere star – con una lunga esperienza in America dove ha ancora negozi – si sarebbe fatta scappare nei giorni scorsi in occasione del lancio del suo nuovo libro: Carrara è presente infatti con lo stand dei suoi dolci ai mercatini di Natale e l’occasione sarebbe stata propizia per valutare sempre più seriamente l’opportunità di portare il proprio brand in paese. L’apertura sarebbe prevista a marzo e rappresenterebbe l’ennesimo segnale di interesse da parte di volti noti di dirottare i propri investimenti a Forte. Allo stesso tempo anche una delle più note gallerie d’arte d’Italia è a caccia del giusto spazio per approdare in estate con la propria proposta di artisti di altissimo livello. Il titolare – erede di una famiglia da 40 anni nel settore – sarebbe stato avvistato a visionare fondi utili ad allestire l’attività, con la possibilità di ospitarvi anche piccoli eventi per collezionisti. E così il cuore di Forte, da sempre vocato allo shopping di lusso, potrebbe strappare a Pietrasanta una realtà che verte sull’arte. Mentre nuovi investitori si avvicinano, il paese saluta invece un’attività storica che lascia dopo quasi 45 anni di vita: domenica prossima calerà definitivamente la saracinesca su Il negozio di Alberini, rivendita di calzature in via Mazzini avviata nel 1980. Una liquidazione totale fino all’80% per l’addio ad una delle realtà commerciali che fino ad oggi ha resistito all’’incedere delle griffe.

Francesca Navari