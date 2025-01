Serie C, un super gol di Fratini regala la prima vittoria al Grosseto

Viterbo, 10 ottobre 2021 - Con un grande gol di Fratini il Grosseto batte 1-0 la Viterbese e conquista la prima vittoria della stagione. Grande prova, soprattutto caratteriale per il team di Lamberto Magrini che senza vittorie rischiava veramente di finire in una brutta situazione di classifica. Lo scontro salvezza ha quindi sorriso ai biancorossi, autori di una prova importante. Parte bene il Grosseto, ma al decimo la Viterbese colpisce il palo con De Silvestro. Alla mezz’ora in contropiede Volpicelli spara a colpo sicuro ma Barosi dice no alla rete dei laziali con una grande parata. Al 44’ Semeraro crossa dalla sinistra per Moscati, che dal limite prova di tacco il gol della vita. Nella ripresa Fratini salta l’uomo e serve in area Dell’Agnello che gira nel mezzo e Ciolli con una girata spettacolare colpisce a botta sicura, ma Bisogno compie una prodezza e chiude la porta. Al 29’ il gol del vantaggio. Vrdoljak serve Fratini il quale dalla distanza spara un bolide che si insacca sul secondo palo. Nel finale ci pensa Barosi a blindare il risultato, con una parata importante.

VITERBESE: Bisogno, Urso, Volpicelli (14’ st Simonelli), Adopo, Capanni (25’ st Tassi), Murilo, D’Ambrosio, Pavlev, Calcagni (14’ st Alberico), Foglia (31’ st Volpe), van der Velden. A disposizione: Daga, Fracassini, Errico, D’Uffizi, Ricchi, Natale, Zanon, Marenco. All. Raffaele.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Semeraro, Ciolli, Fratini (37’ st Arras), Moscati (37’ st Salvi), Piccoli (24’ st Vrdoljak), Serena, De Silvestro (15’ st Ghisolfi), Siniega, Dell’Agnello (24’ st Artioli). A disposizione: Di Bonito, Marigosu, Verduci, Biancone. All. Magrini. Arbitro: Cavaliere di Paolo.

Rete: 29'st Fratini.