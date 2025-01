Verso Crotone-Pisa: la sfida nella sfida

Pisa, 14 ottobre 2021 – Piedi ben piantati nel presente, ma occhi e mente proiettati al futuro. La sfida di sabato in terra calabra sarà anche l’occasione per vedere all’opera due dei prospetti più interessanti del calcio italiano dei prossimi anni: Lorenzo Lucca da una parte, Samuele Mulattieri dall’altra. Il primo non ha più bisogno di presentazioni: dopo aver rotto il ghiaccio anche con la maglia dell’Under 21, il centravanti del Pisa ha raccolto altre investiture illustri. Gli addetti ai lavori e gli ex campioni sono praticamente unanimi: il numero 9 nerazzurro ha tutto per sfondare, a patto che mantenga la mentalità che già adesso lo contraddistingue. Calma, pochi fronzoli, serenità e nessun volo di fantasia: Lucca e tutto il suo entourage sanno che le copertine ottenute nelle ultime settimane sono il frutto del costante lavoro quotidiano. Alla minima distrazione, adesso, le critiche saranno ancora più pesanti. Il centravanti si presenta allo Scida con il biglietto da visita del capocannoniere della Serie B: 6 centri in 7 partite, in gol da tre gare consecutive. È a bocca asciutta da tre turni, invece, lo sfidante di turno e compagno in Under 21: Samuele Mulattieri. Nato il 7 ottobre 2000 a La Spezia, il numero 9 ha trascinato i pitagorici nelle prime quattro gare di campionato, nelle quali ha realizzato ben 5 reti. Poi, complice anche lo scarsissimo rendimento della squadra, le sue polveri si sono bagnate e la vena realizzativa si è inaridita. Rispetto a Lorenzo Lucca, Mulattieri ha percorso un cammino di crescita più “convenzionale”. Esploso nel settore giovanile dello Spezia, nel 2018 è passato alla Primavera dell’Inter con cui si è consacrato nella stagione 2019-20: 15 gol in 21 partite. Un rendimento che gli è valso l’approdo, in prestito, nel Volendam: nella Serie B olandese, alla prima esperienza tra i professionisti, Mulattieri ha siglato 19 reti in 31 presenze. Rientrato a Milano, il Crotone ha vinto la concorrenza estiva che si era scatenata per il suo cartellino e lo ha prelevato in prestito. L’anima dell’attacco rossoblu, orfano ormai dei pezzi da novanta Simy e Messias (ceduti in estate per far quadrare i conti societari e per le legittime ambizioni di misurarsi ancora con la Serie A dei due giocatori), è lui. Praticamente l’intera fase offensiva del Crotone poggia su Mulattieri: dei 9 gol segnati fino a oggi dai calabresi, oltre la metà portano la firma del centravanti.