Verona-Spezia, Motta: "Non mi aspetto dai miei una partita difensiva"

La Spezia, 2 ottobre 2021 – Due sconfitte consecutive casalinghe con due big come Juventus e Milan, ma domani alle 15, al 'Bentegodi', lo Spezia è atteso da una sfida alla portata, contro il Verona. Certo, ai già assenti Agudelo, Colley, Leo Sena, Reca e Erlic, si sono aggiunti purtroppo anche Maggiore, Kovalenko e Sala (quest'ultimo, a causa di una lesione distrattiva al polpaccio, è quello che ne avrà più a lungo).

Thiago Motta, smaltita l'amarezza per i due k.o.?

“C’è rammarico perché abbiamo offerto due ottime prestazioni contro due squadre forti senza portare a casa neanche un punto. Abbiamo visto diverse cose positive, come lo spirito di squadra e la determinazione, la strada è quella giusta e le prossime partite ci diranno se i nostri sforzi verranno ripagati”.

Ancora tanti infortunati...

“Gli infortuni ci sono e ci saranno sempre, non è niente di nuovo per un club. Ho la certezza che i ragazzi che saranno a disposizione per domenica faranno una buona partita”.

Per il centrocampo è arrivato è Nguiamba?

“È un ragazzo che può dare il proprio contributo alla squadra. Deve mettersi a disposizione da subito, allenarsi al massimo e integrarsi velocemente, perché in questo momento tutti devono essere pronti, nessuno escluso”.

E Kovalenko?

“Purtroppo non sta ancora bene e noi dobbiamo dargli il tempo di recuperare dall'infortunio e poter dare il proprio contributo”.

Che partita sarà?

“Difficile. Affrontiamo una buona squadra, molto aggressiva, starà a noi giocare un buon match; siamo consapevoli di poterli mettere in difficoltà e proveremo a fare del nostro meglio. Non mi aspetto dai miei ragazzi una partita difensiva, abbiamo bisogno di vincere e dobbiamo riuscirci attraverso la fase offensiva”.

ARBITRO Sarà Giacomo Camplone della sezione di Pescara a dirigere la sfida valida per il 7° turno di campionato. Con lui gli assistenti Fabiano Preti della di Mantova e Salvatore Affatato della sezione di Vco; quarto uomo sarà Alberto Santoro di Messina, al Var, Davide Ghersini di Genova, Avar, Pasquale De Meo di Foggia.

FORMAZIONE Non vengono dichiarati i convocati, ma la formazione che dovrebbe scendere in campo soffrirà naturalmente della defezione di due titolari come Sala e Maggiore. Thiago Motta potrebbe riproporre il modulo 4-2-3-1 o un diverso 4-3-3.