PolioPlus: la battaglia planetaria per sconfiggere la Poliomielite

Fiesole, 15 ottobre 2021- Con il concerto del “Trio chitarristico fiorentino” il Rotary Club Fiesole festeggia la Giornata Mondiale della Poliomielite, il prossimo 24 ottobre nella Sala del Basolato in Piazza Mino da Fiesole. «Il concerto -spiega il presidente del Rotary Fiesole Pietro Belli- sarà un'occasione di raccolta fondi a favore della campagna vaccinale planetaria “PolioPlus”, promossa dal Rotary International, la cui ricorrenza cade proprio il 24 ottobre. Questa giornata è particolarmente cara ai rotariani perché permette di sottolineare e far conoscere gli sforzi per l’eradicazione della Poliomielite dal mondo, di cui il Rotary International è protagonista da oltre quarant’anni. Dal 1987 infatti -continua il presidente- la Rotary Foundation annovera il progetto PolioPlus tra i suoi programmi umanitari. Nato nel 1979 su iniziativa di Sergio Mulitsch di Palmemberg del Rotary Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca, il progetto fu la risposta italiana all’appello dei Rotariani delle Filippine, dove il virus era all’epoca devastante. Quando il Rotary ed i suoi partners lanciarono l’iniziativa globale per l’eradicazione ormai più di tre decenni fa, la Polio paralizzava oltre mille bambini al giorno. Da allora si sono fatti grandi progressi, portando ad una drastica diminuzione dei casi (99,9%), ovvero dai 350.000 casi del 1988 in 125 Paesi ai 33 casi di poliovirus selvaggio nel 2018 nei soli Paesi dell’Afghanistan e Pakistan (dati aggiornati al 1° settembre 2021). Dal 1985 il Rotary ha contribuito con oltre 1.9 miliardi di dollari per la lotta contro la polio. Ma senza il finanziamento e l’impegno sociale e culturale -puntualizza Belli-, questa terribile malattia potrebbe riaffacciarsi nei Paesi poliofree, con effetti devastanti. Ecco perché il Rotary si è impegnato a raccogliere cinquanta milioni di dollari ogni anno per sostenere gli sforzi globali delle vaccinazioni, spesso attraverso l’utilizzo di volontari rotariani che prestano la loro opera anche a rischio della propria vita» Il concerto sarà aperto al pubblico gratuitamente su prenotazione ([email protected]) e prevede l'esibizione del Trio chitarristico fiorentino composto da Leopoldo Giachetti, Nicola Michelassi e Andrea Pennati. Il programma prevede i brani “Concerto per oboe in Re minore” di Alessandro Marcello; “Danza Espanola n.2” di Enrique Granados; “Fuga pensando a Bach” di Alvaro Company; “Habanera d'autunno” di Alfonso Borghese; “Tango d'inverno”; “Valzer di primavera” e “Sicilianuzza d'estate”. Caterina Ceccuti