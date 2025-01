Pistoiese, che brutta sconfitta: il Teramo espugna 2-1 il "Melani"

Pistoia, 9 ottobre 2021 - La Pistoiese incassa una nuova sconfitta: a passare al “Melani”, 2-1, è il Teramo. Si decide tutto nella prima frazione di gioco. Diverse assenze in casa arancione: sono indisponibili capitan Valiani, Martini, Pertica e Crespi, è squalificato Ricci, espulso una settimana fa a Siena. In verità, ha non pochi problemi anche il Teramo. Primo tempo ricco di emozioni e dai due volti: almeno per mezz’ora è solo Teramo, nel finale torna in partita la Pistoiese. Avvio choc per gli uomini di Sassarini.

Al primo tiro in porta, il Teramo passa in vantaggio: è il 7’ quando Viero, appena dentro l’area sulla parte sinistra, si porta il pallone sul destro e scocca una conclusione velenosa, con il pallone che finisce la propria corsa nell’angolino alla sinistra di Pozzi. Al 16’, seconda occasione per gli abruzzesi e raddoppio: Malotti fa tutto da solo, in posizione centrale, e dal limite scocca un sinistro chirurgico, con la sfera che s’insacca ancora una volta nell’angolino alla sinistra dell’estremo difensore arancione.

Al 18’ abbozza una reazione la Pistoiese: Romano calcia in area, ma il suo tiro viene ribattuto da un difensore. Al 35’ Castellano calcia dalla trequarti destra, ma il suo mancino colpisce l’esterno della rete. Al 38’ ci prova Cuccurullo, ma Pozzi stavolta risponde presente. Al 40’ prima è Pinzauti a impegnare Tozzo, costretto alla deviazione in corner; sull’angolo, un colpo di testa di Gennari sottomisura indirizza il pallone alle spalle del portiere, dimezzando lo svantaggio.

Al 42’ Vano va a un passo dal pari. La ripresa si apre con Martina in campo al posto di Santoro. E proprio il neo entrato si fa notare al 3’, con un’iniziativa pericolosa dalla sinistra: conclusione in diagonale che si spegne sul fondo. Al 13’ si salva la squadra di casa: Bernardotto, ben servito da Malotti, si presenta tutto solo dinnanzi a Pozzi, lo supera, ma il suo tiro attraversa tutto lo specchio della porta senza che il pallone entri. Al 35’ potrebbe chiuderla Berligea, ma con la porta sguarnita mette a lato dal 14 metri. Al 41’ Romano si mangia il gol del pareggio: fa tutto Ubaldi, in un uno contro 4 difensori impressionante, gli cede un pallone delizioso, ma Romano temporeggia facendosi recuperare da un avversario. Al 46’, su una conclusione al volo di Castellano, si spengono le speranze della Pistoiese. TABELLINO: PISTOIESE – TERAMO 1-2 PISTOIESE (4-3-1-2): Pozzi; Moretti (21’ st Mezzoni), Gennari, Sabotic, Sottini (44’ st D’Antoni); Romano, Santoro (1’ st Martina), Mal (21’ st Stijepovic); Castellano; Vano, Pinzauti (33’ st Ubaldi). In panchina: Toselli, Donini, Basani, Tempesti, Tramacere, Minardi, Deratti. Allenatore: Sassarini. TERAMO (4-3-3): Tozzo; Kadziosmanovic, Bellucci, Piacentini, Rillo; Viero (28’ pt Rossetti), Arrigoni, Cuccurullo; Malotti, Bernardotto (45’ st Furlan), Rosso (5’ st Berligea). In panchina: Agostini, Surricchio, Fiorani, Mungo, Di Dio, Montaperto. Allenatore: Guidi. ARBITRO: Ubaldi di Roma 1. RETI: 7’ Viero, 16’ Malotti, 40’ pt Gennari. NOTE: pomeriggio nuvoloso, terreno in condizioni sufficienti, spettatori poco più di 500. Ammoniti: Sottini, Pinzauti, Castellano, Bernardotto, Sabotic, Tozzo, Gennari. Angoli: 7-2. Recupero: 2’ e 5’. Usciti per infortunio Viero e Rosso. Espulso un componente della panchina teramana. Ammonito un altro componente della panchian teramana. Gianluca Barni