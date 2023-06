Cari partiti, sono finiti i bonus fiducia

Firenze, 11 giugno 2023 – Niente più alibi, scuse, giustificazioni. Per tutti i partiti: centrodestra, centrosinistra, Terzo Polo. C’è bisogno di concretezza, di idee innovative ed efficaci. Basta essere continuamente in campagna elettorale alimentando le speranze dei cittadini con promesse che si sciolgono come ghiaccioli al sole del prossimo anticiclone.

I tempi dei bonus ai partiti sono scaduti, il bancomat dei voti automatici è bloccato: il pin della fiducia si è perso come una fede smarrita in mezzo al mare. Lo dice l’astensionismo sempre più alto in Liguria, Umbria e Toscana.

Disaffezione costante: il palazzo, anche quello delle amministrazioni locali, pare sempre più lontano dalle esigenze dei cittadini affannati tra bollette e servizi pubblici in crisi (in primis la sanità pubblica).

In Toscana si gioca la partita più delicata per la credibilità di coalizioni e partiti.

Il centrodestra punta forte alla presa della Toscana (2025) e fa le ultime prove d’assalto con le prossime amministrative (Firenze, Prato, Livorno). Deve ritrovare coesione vera e chiarire strategie. Farà gara vera a Firenze? O punta solo a Prato semmai con una nuova figura civica? Il centrosinistra è una realtà solo sulla carta: chi lo compone? Quale programma tiene insieme le componenti? Il campo largo dove si estende?

Il Pd, finito il lungo rodaggio post primarie, deve prendere decisamente in mano il confronto: interno e con i possibili alleati.

C’è poi il Terzo Polo: un po’ di Azione, molto Italia Viva (che vuol dire Renzi e i suoi fedelissimi). Il senatore e leader di Iv ha deciso che vorrà incidere fortemente con le sue scelte per la corsa a Palazzo Vecchio (con la candidatura di Stefania Saccardi molto probabile).

E’ iniziata da tempo la strategia renziana di logoramento verso il Pd (e il sindaco Nardella) eppure Italia Viva è nelle maggioranze di Regione Toscana e Firenze.

Pd e centrosinistra, centrodestra della triplice e Terzo Polo: la partita al servizio dei cittadini è iniziata da tempo. Giocate a carte scoperte, pensate più al risultato collettivo che ai caminetti di partito. O continuerà

a vincere l’astensionismo.