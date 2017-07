Firenze, 29 luglio 2017 - Archiviate le amichevoli disputate nel ritiro di Moena in Val di Fassa, da stasera (sabato) la Fiorentina alza il livello degli avversari. Una serie di amichevoli ‘prestigiose’ che dovranno portare la squadra di Pioli a essere pronta per il 20 agosto prossimo quando a San Siro contro l’Inter inizierà il proprio campionato.

La Fiorentina ieri mattina si è allenata al centro sportivo e nel pomeriggio con un volo da Firenze è partita alla volta del Portogallo a Lisbona, dove stasera (fischio d’inizio alle 19.30 italiane) affronterà lo Sporting Lisbona. Una partita per ricordare la scomparsa del tifoso viola Marco Ficini, originario di Orentano, investito lo scorso aprile nei pressi dello stadio della capitale prima di Benfica-Sporting Lisbona lo scorso aprile. Alla partita saranno presenti anche alcuni gruppi di tifosi viola che assisteranno alla partita nella curva dei tifosi dello Sporting. Finita la partita il ritorno in Italia.



Domenica qualche ora di riposo perché poi lunedì mattina ci sarà la partenza per la Germania, in Bassa Sassonia a Braunschweig. In terra tedesca la Fiorentina rimarrà fino al 7 agosto giocando due amichevoli: la prima il 1 agosto (ore 18) contro i padroni di casa dell’Eintracht Braunschweig; la seconda gara il 6 agosto (ore 16) a Wolfsburg contro i biancoverdi dell’ex Mario Gomez. Saranno tre partite che potranno far capire meglio il reale valore della squadra che Pioli avrà a disposizione.

Una volta tornati in Italia la Fiorentina dovrebbe giocare ancora tre amichevoli, anche se ancora devono essere confermate. Due ‘locali’, il 10 agosto a Pistoia contro gli arancioni della Pistoiese e il 13 a Viareggio contro i bianconeri di casa. L’ultima amichevole, anche questa in attesa di ufficialità, sarà la più prestigiosa dell’estate: il 23 agosto, tra la prima e la seconda giornata di campionato, al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, per ricordare i 50 anni dalla finale di Coppa Campioni tra Real Madrid e Fiorentina.



I convocati sono Astori, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dragowski, Gaspar, Gori, Hagi, Illianes, Kalinic, Babacar, Mati Fernandez, Milenkovic, Olivera, Ranieri, Rebic, Sanchez, Sottil, Sportiello, Tomovic, Veretout, Vitor Hugo, Zekhnini.