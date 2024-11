Anestesia e rianimazione, Tommaso Angelini nuovo direttore del reparto al Versilia

Lucca, 8 novembre 2024 – Tommaso Angelini è stato nominato direttore dell'unità operativa di Anestesia e rianimazione dell’ospedale Versilia. La nomina, firmata dalla direttrice generale dell'Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, è valida per un periodo di cinque anni.

Angelini, originario della Versilia, ha un lungo percorso formativo e professionale nell’ambito anestesiologico. Laureatosi nel 2007 e specializzatosi nel 2012 all’Università di Pisa, ha lavorato alla casa di cura San Camillo del Forte dei Marmi per poi spostarsi nel cuneese, dove ha ottenuto il ruolo di dirigente medico alla ASL CN2 Alba-Bra.

Ha poi sempre lavorato nell’unità operativa complessa Anestesia e rianimazione dell’ospedale Versilia, dove si era formato anche nel periodo della specializzazione.

Medico attualmente in turno nel servizio regionale di Elisoccorso Pegaso 3 - base di Massa, dal 2022 ha rivestito il ruolo di responsabile della struttura dipartimentale blocchi operatori Versilia e dal settembre 2023 quello di direttore facente funzione della struttura di Anestesia e Rianimazione sempre del Versilia. Non solo.

Angelini ha svolto attività di docenza per molti corsi di studio, anche universitari, e per scuole di formazione dedicate al personale sanitario.

Ha partecipato a vari eventi formativi in Italia e all’estero, ottenendo importanti certificazioni legati alla sua attività di rianimatore e non solo. “Ringrazio la direzione aziendale – dice Angelini – per questa nomina che mi riempie di orgoglio. Sono contento di poter proseguire il lavoro iniziato in questo anno come facente funzione in un’organizzazione che ben conosco, a partire appunto dallo staff medico e infermieristico della terapia intensiva e del blocco operatorio, che ha sempre dimostrato grande impegno e competenza. In questi anni abbiamo creato una vera e propria squadra di professionisti che ha affrontato varie situazioni critiche. Il mio obiettivo sarà poi quello di continuare a lavorare in costante collegamento e integrazione con le altre strutture ospedaliere, a partire dal dipartimento di emergenza urgenza e dalla direzione di presidio, ma anche con i servizi territoriali per quanto concerne i punti di reciproco interesse, sempre nell’ottica di un’ottimizzazione della gestione clinica e del ricorso alle cure intensive e agli accessi ospedalieri". Per Angelini, “molto sfidante”sarà “ottimizzare e sviluppare, di concerto con il dipartimento chirurgico, l'attività di Chirurgia robotica, da poco approdata in Versilia, che rappresenta un'eccellenza della nostra azienda”. “Sono molto soddisfatta di questa nomina all’insegna della continuità – evidenzia la direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani – perché permette di valorizzare un professionista giovane ma di assoluto valore e già con una notevole esperienza e conoscenza dei servizi”.