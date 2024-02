Viareggio Cup, ecco il quadro degli ottavi di finale. La Fiorentina sfida il Mavlon al Viola Park

Viareggio, 17 febbraio 2024 – Ojodu City, Torino, Rappresentativa Serie D (vincitrici dei gironi 4-5-6), Imolese, Rukh, Mavlon (seconde), Centre National Brazzaville e Avellino (migliori terze) sono le squadre del gruppo B della 74ª Viareggio Cup qualificate per gli ottavi di finale in programma martedì 20 febbraio.

Delle 16 formazioni ancora in corsa per la conquista della Coppa Carnevale, 7 sono italiane e 9 straniere: 4 della Nigeria (Ojodu City, Mavlon, Alex Transfiguration e Beyond Limits), una del Congo (Centre National Brazzaville), una del Brasile (Ibrachina), una degli Stati Uniti (Westchester United), una ungherese (Honvéd Budapest) e una ucraina (Rukh).

Ecco gli accoppiamenti degli ottavi con le relative sedi.

FIORENTINA-MAVLON Bagno a Ripoli (FI) / Centro sportivo “Viola Park” (ore 15) (Sintetico)

RAPPRESENTATIVA SERIE D-IBRACHINA Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

BEYOND LIMITS-AVELLINO Marina di Massa (MS) / Campo sportivo “Ricortola” (ore 15)

HONVÉD BUDAPEST-IMOLESE Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

SASSUOLO-CENTRE NATIONAL BRAZZAVILLE Capezzano (LU) / Campo sportivo “Cavanis” (ore 15) (Sintetico)

OJODU CITY-WESTCHESTER CITY Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30) (Sintetico)

TORINO-LUCCHESE Empoli (FI) / Campo sportivo “Biagioli” (ore 15) (Sintetico)

RUKH-ALEX TRANSFIGURATION Marina di Pietrasanta (LU) / Campo sportivo “Pedonese” (ore 15) (Sintetico)