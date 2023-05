Una splendida pennellata di Verona Punisce e affonda TiglioLa Beca

BRANCAGLIANA

1

TIGLIOLA BECA

0

BRANCAGLIANA: Battelli, Bacci, Graziani, Gabsi(Giannotti), Lochmants (Pardini), Poli, Lazzeri (Chereches), Pasquini I.(Signorino), Lari (Laribi), Matai (Paolini), Verona.

All. Benedetti.

TIGLIOLA BECA: Landi, Bonaiuti (Bigicchi), Bottari (Gherardi), Buselli, Corfini G. (Bertozzi), Da Prato G. (Tartarini G.), Da Prato M. (Tartarini F.), Galeotti, Luisi (Prosperi), Morra (Lorenzini), Pellegrini.

All. Corfini L.

Marcatore: 5’ st Verona.

Note: espulso Paolini.

Bastauna rete al Brancagliana, pennellata su punizione di Verona ad inizio ripresa, per matare il TiglioLa Beca 1-0. Partita dai ritmi non eccezionali e decisamente spigolosa fra due realtà che comunque hanno dimostrato di avere le carte in regola per ben figurare nel torneo. Partita non spettacolare, dicevamo, che poteva esser decisa soltanto da un episodio e così è stato. Verona tira fuori il compasso e decide una contesa in cui le mischie in area sono state più numerose dei tiri in porta. Qualcosa di più si è visto nella ripresa, come se il vantaggio del Brancagliana fosse stato capace di detonare una situazione cristallizzata. Il TiglioLa Beca recrimina poi su una punizione dal limite, calciata da Gherardi e diretta in porta, palesemente intercettata con un braccio da un giocatore del Brancagliana, ma il Var ancora al Torneo delle Contrade non è arrivato...

"È stata una partita molto tosta – commenta Federico Benedetti – e dispendiosa a livello fisico. Una partita con tante interruzioni, spezzettata e molto agonistica. Alla fine, però, ci abbiamo provato di più ed è stato giusto vincerla". Marco Scarpelli digerisce male il rigore non dato: "Un danno enorme per noi perché ci ha compromesso la partita. Un rigore netto non assegnato che avrebbe potuto portarci ad un pareggio meritato". Il tono del commento si fa però più dolce quando si pensa alle prossime partite. "Abbiamo costruito una squadra Juniores, con tanti ragazzi entusiasti e felici di poter aiutare la contrada. La partita è sempre stata bloccata e credo che almeno il pareggio ce lo saremmo meritati. Una menzione speciale mi sento di farla per Luisi, Morra e il capitano Bonaiuti".

Sergio Iacopetti