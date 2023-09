Tonfano per due giorni capitale dello sport. Fine settimana dedicato alle associazioni

Il brivido della sfida, la scommessa di chi non si è mai cimentato in una disciplina e può buttarsi nella prima volta, due giornate intere da vivere tutti insieme, a qualsiasi età, all’aria aperta e all’insegna della salute. C’è tutto questo nella rassegna “Pietrasanta è sport”, organizzata dal Comune domani e domenica a Tonfano, dalle 10 alle 19. Il menù è ricco: una corsia per l’atletica leggera, il tatami, un mini-campo da basket, pista per il pattinaggio e un circuito per provare moto elettriche riservate agli under 10. E ancora: equitazione, yoga, calcio, danza e danza aerea, rugby, sci, tiro a segno, golf, ginnastica, ciclismo, e-bike e mountain bike, windsurf, fuoristrada enduro, vela e pallavolo. Con vari incontri per conoscere campioni mondiali, medaglie olimpiche, autori ed esperti di salute e benessere.

"In questi anni – spiega l’assessore allo sport Andrea Cosci – abbiamo investito tante risorse ed energie nella cura di ciò che ruota intorno alla pratica dello sport, dall’impiantistica al supporto a società e associazioni. È un momento che dedichiamo alle realtà di Pietrasanta e della Toscana e agli appassionati: mai come oggi lo sport ha un’importanza fondamentale nella società per contrastare la sedentarietà, in primis tra i giovani, e favorire la socializzazione e l’inclusione". Lo scenario sarà quello di piazza XXIV Maggio, piazza Amadei, via Donizetti (dal pomeriggio di sabato), il sottopontile e la spiaggia, per un totale di oltre 20 “stazioni” di sport da conoscere e provare insieme ai rappresentanti di società, associazioni e testimonial d’eccezione, come la medaglia d’oro a Sydney 2000 nel judo, Pino Maddaloni, l’argento a Londra 2012 nel tiro a segno Luca Tesconi e Fabio Nari, bronzo agli ultimi Campionati italiani di ciclismo paralimpico.

Campioni che saranno protagonisti anche agli incontri all’Agorà, condotti dai giornalisti Massimo Guidi e Giovanni Lorenzini, più la mostra fotografica del gruppo GoVersilia e il photo contest “Per mare e per terram” (candidature entro fine novembre alla mail [email protected] o sul gruppo Facebook GoVersilia). L’evento ha il patrocinio di Regione, Provincia e Coni Toscana e la collaborazione di Acsi e Consulta dello sport ed è a ingresso libero. Ecco le associazioni partecipanti: golf Alisei, Angel’s skate, Atletica Pietrasanta Versilia, Centosedici, Centro minibasket Pietrasanta, Danza donna, Dirt racing-Motorhome Beta, Fujiyama, Pedale pietrasantino, Ginnastica Pietrasanta, Italiana Iaido Battodo, Il Sentiero, Jim academy Viareggio, Jump around, Le Pianore, Nimbus, Off Road, Pallavolo Pietrasanta, Patchouli, Pietrasanta calcio e Blues Pietrasanta, Pole dance, Ren Shu Kan, Rugby Union Versilia, Versilia ski, Scuola Max Toscana-Unità cinofile di salvataggio, Subaru driving school, Sport e salute Versilia, Tiro a segno Pietrasanta, Versilia basket 2002, Wild billy goat e YinSieme.