Poker del Real Forte Querceta E ora le prospettive cambiano

FORTE DEI MARMI – Era la classica partita trappola. Tanto temuta alla vigilia dal tecnico Venturi. Con tanto da perdere e poco da guadagnare. Il Real Forte Querceta non commette l’errore di sottovalutarla e supera con un perentorio 4-0 il fanalino di coda Salsomaggiore. Sblocca Verde sul finire del primo tempo poi a metà ripresa, nel giro di cinque minuti, arrivano le altre reti di Pegollo, Rosati e Bortoletti.

Terza vittoria consecutiva e settimo risultato utile consecutivo per i versiliesi: la brusca frenata di inizio 2023 è un lontano ricordo e, se fino a qualche settimana fa, la classifica non lasciava dormire sonni tranquilli, adesso le prospettive si sono rovesciate: con quattro gare ancora da giocare e due punti da recuperare, chissà che i ragazzi di Venturi non tentino l’assalto alla zona playoff… "Intanto godiamoci questo momento – commenta il tecnico del Real Forte Querceta – dopo Pasqua penseremo ad affrontare al meglio questo finale di campionato".

Rispetto alla trasferta di Prato, Venturi ritrova Bernardini e Verde. Panchina per Pegollo e per il ristabilito Bartolini. Per gli emiliani guidati da Lauro Bonini è una mezza rivoluzione rispetto al pareggio con il Crema: ben quattro i cambi, si rivede dal primo minuto l’ex Viareggio e Camaiore Mattia Papi.

Il Salsomaggiore è retrocesso matematicamente già da qualche giornata ma ci tiene a onorare il campionato fino in fondo. In una prima frazione dai ritmi tutt’altro che vorticosi, ci pensa il solito Verde a spezzare l’equilibrio. L’attaccante ex Tritium e Forli non si ferma più e tocca quota 12 reti in campionato. Ripresa a senso unico. Venturi alza il peso offensivo inserendo Pegollo al posto di Bertipagani. Il Salsomaggiore perde equilibrio alla ricerca del pareggio e il Real Forte Querceta dilaga: al 72’ Pegollo fa 2-0 (sette in campionato…), al 76’ c’è gloria anche per Rosati, che si avvicina alla doppia cifra (ottavo centro in stagione). Un minuto dopo Bortoletti completa la festa firmando il poker e bissando così la rete segnata domenica scorsa a Prato.

Michele Nardini