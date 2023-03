Passerella finale del Vp Volley Oasi e Upc a caccia del podio

Manca una manciata di partite al termine della stagione regolare ma la maggior parte dei verdetti sono ancora tutti da scrivere. In serie C femminile (girone C), a tre giornate dal termine resta solo la passerella finale per il Vp Volley che con la vittoria nello scontro diretto con Cascina di una settimana fa ha messo in cascina il primo posto. Le seravezzine, in serie positiva da 13 partite, tornano in campo oggi alle 18 nel fortino di casa delle "Pea" per affrontare il Peccioli, terzultima della classe. Più complicato il compito dell’Oasi: il terzo gradino del podio dista ormai 6 punti, e dunque è più verosimile puntare a bilndare la quarta posizione. L’appuntamento è per oggi alle 18 al "PalaPediatrica" di Cascina, dove la squadra di Alessandro Francesconi incrocerà le armi con il Casciavola, squadra ostica che tra le mura amiche è caduta una sola volta in stagione.

In serie C maschile (girone B), con tre partite di fronte a sé e 6 punti di ritardo dalla vetta, l’Upc punta a mettere in sicurezza il terzo gradino del podio: i biancoblù scendono in campo oggi alle 17,30 al "PalaCamaiore" contro la Torretta Livorno, terzultima della classe, e con un occhio piuntato sullo scontro diretto tra San Miniato e Massa Carrara. In serie D femminile (girone C), infine, scontro al vertice tra il Discobolo e Follonica per il secondo posto: le viareggine inseguono a 3 punti ma le maremmane hanno una partita in meno. Fischio d’inizio stasera alle 21 al "Piaggia" di Viareggio.

RedViar