La Sms di Massarosa parteciperà al rally Adriatico Corsa valida anche per il campionato nazionale

SMS Rally pronta per affrontare il 30° Rally Adriatico. Dal 19 al 21 maggio il team di Massarosa, composto dal versiliese Emanuele Dati e dal lucchese Giacomo Ciucci (nella foto), disputerà d Urbino lo storico appuntamento valido per il Campionato Italiano Rally Terra. È un appuntamento importante quello che si sta organizzando ad Urbino: la 30° edizione dello storico Rally Adriatico, organizzato da PRS Group. “Una storia che non ha mai avuto interruzioni, una storia che ha reso tanto ai rallies italiani”, le parole del comitato organizzatore che ben rendono il prestigio della manifestazione marchigiana.

In gara ci sarà anche SMS Rally, team massarosese composto dal pilota di grande esperienza Emanuele Dati e dal suo navigatore, il lucchese Giacomo Ciucci. L’equipaggio affronterà il 30° Rally Adriatico a bordo della Skoda Fabia R5 Evo 2 Evo preparata da Lorenzon racing, gestita dalla scuderia Movisport e gommata Michelin. L’appuntamento, fissato per il week-end del 19-21 maggio regalerà come di consueto agonismo spettacolare. Dosi di adrenalina immancabili, ma ancora maggiori dallo scorso anno grazie allo spostamento della manifestazione nella zona urbinate.

Il percorso si snoderà su 245 chilometri di cui 71 di Prove Speciali, 3 da ripetere 3 volte. Scenari di bellezza unica e strade che certamente stimoleranno le sfide tra i piloti. Per seguire SMS Rally: www.facebook.comsmsrally.