Il Sassuolo vince al novantesimo Goleada del Torino al Pontedera

Su il sipario per la 73ª edizione della Viareggio Cup che ieri ha vissuto la sua giornata inaugurale con la cerimonia d’apertura sul campo principale del “Ferracci“ di Torre del Lago dove il centrocampista ora alla Fiorentina Giacomo Bonaventura ha letto il giuramento prima del match Sassuolo-Rukh vinto dai detentori del titolo per 1-0 con rete decisiva di caragea a due minuti dalla fine della partita che è andato in diretta tv su Rai Sport mentre sugli altri campi del torneo si sono giocate tutte le altre partite di questa 1ª giornata del gruppo A. Ieri sera poi al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago si è tenuto il gran galà con le premiazioni di rito da parte del Cgc con tante personalità del mondo dello sport. Oggi invece oltre alle gare della 1ª giornata del gruppo B maschile (due i match in programma in Versilia oggi alle 15: Mavlon-Jóvenes Promesas al “Martini“ al Campo d’Aviazione a Viareggio e Sport Recife-Ladegbuwa al “Benelli“ di Lido di Camaiore) ci sarà anche il debutto per la 4ª edizione del torneo femminile della Viareggio Women’s Cup: in Versilia oggi c’è Milan-Apia Leichhardt alle ore 16 allo stadio Comunale “XIX Settembre“ di Pietrasanta.

Ma vediamo tutti i risultati di ieri della 1ª giornata del gruppo A: Sassuolo-Rukh 1-0 (43’ st. Caragea); Olympique Thiessois-carrarese 0-0; Torino-Pontedera 6-0 Reti: 5’ pt. Iacovoni; 2’ st. Marchioro, 6’ Iacovoni, 12’ Giovannini, 39’ Ceschin, 42’ Ceica. Don Torcuato-Apia Leichhardt 1-1 Reti: 36’ pt. Bossio (D), 41’ Di Giacomo (A); Empoli-Westchester united 3-0 reti: 25’ pt. Seghi, 29’ Masini; 40’ st. Crasta; San Donato Tavarnelle-Benevento 1-3 Reti: 5’ pt. Travaglini (S), 28’ Veltri (B), 34’ Di Serio (B); 37’ st. Manzi (B). Spal-Honvéd 1-1 Reti: 8’ st. Carrozzo (S), 41’ Braun (H). Kallon-Pisa 2-2 Reti: 22’ pt. Redzic (P), 28’ Panicucci rig. (P); 2’ st. Dumbuya (K), 5’ Koroma (K).