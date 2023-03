Il Forte fa suo il derby contro un bel Cgc

Il Gds Impianti Forte dei Marmi fa suo anche il derby di ritorno battendo per 5-1 (primo tempo 1-0) un buon Cgc Viareggio che tiene a lungo testa ai rossoblu, cedendo solo nei minuti finali. Squadre al completo (fra i padroni di casa rientra Gual) e buona cornice di pubblico a rendere ancora più interessante la sfida in pista che inizia e si mantiene su ritmi costantemente elevati. Sono i padroni di casa a creare le prime occasioni con i tiri dal limite di Torner (1’) e Gil (2). Al 4’ Gomez para la conclusione di Ambrosio e sulla ripartenza viareggina Gnata fa altrettanto su quello di Moyano. Sono i rossoblu ad attaccare con maggiore continuità. All’11’ Gomez è decisivo con una doppia parata sui tiri ravvicinati di Gual. Al 13’ e 15’ il portiere argentino neutralizza le conclusioni di Rossi e al 17’ quelle, in sequenza di Torner e Cinquini. Al 20’ la rete che decide il primo tempo: Cinquini sul fondo serve Ambrosio in area che trova il varco per battere Gomez. Due minuti dopo il tandem si ripete, ma stavolta il portiere bianconero para la conclusione dell’attaccante rossoblu.

Al 1’ del secondo tempo viene espulso Ipinazar, Gomez para il tiro diretto di Ambrosio e in inferiorità numerica il Cgc sfiora il pareggio con Moyano. Gioco molto spezzettato e occasioni per entrambe le squadre. Al 5’ Illuzzi mette fuori il rigore assegnato per fallo di Moyano e al 9’ impeccabile contropiede di Ipinazar che pareggia. Al 13’ Gnata para il tiro diretto di Ipinazar (espulsi Gual e D’Anna); poco dopo segna Torner ma l’arbitro aveva già interrotto il gioco. Al 14’ palo di Illuzzi e al 15’ il tiro di Moyano attraversa tutta la porta senza entrare. Un minuto dopo i rossoblu tornano definitivamente avanti grazie a un tiro da metà pista di Cinquini. Il Cgc prova a pressare, ma la stanchezza si fa sentire. La traversa di Torner (19’) preannuncia il gran finale dei padroni di casa che prima rischiano la seconda rete da Ipinazar, ancora in contropiede (20’) e poi allungano con un tiro al volo di Ambrosio servito da Torner. E’ proprio lo spagnolo a chiudere la contesa con due reti dopo un rigore del Cgc (22’) deviato da Gnata a Raffaelli. Al 23’ Torner trasforma il tiro diretto del decimo fallo viareggino e al 24’ fissa il punteggio sul 5-1 con una splendida girata in area.

Gds Impianti Forte dei Marmi e Cgc Viareggio torneranno in pista martedì 28, i bianconeri in casa con il Valdagno e i rossoblu a Sarzana per la penultima giornata di regular season, ultima prima della pausa pasquale.

Giulio Arnolieri