Gli allievi della Mankin in evidenza

Iniziata la stagione per i sei equipaggi della squadra agonistica 420 della scuola vela Valentin Mankin con la trasferta sanremese. I giovani velisti sono stati impegnati nella nona edizione della Carnival Race, organizzata dallo Yacht Club Sanremo alla quale hanno preso parte 185 barche per la classe 420 e 15 per la classe 470, provenienti da 13 nazioni. I piazzamenti dei giovani versiliesi sono stati: 2° posto Under 17 (25° assoluti) Manuel Scacciati e Leonardo Giovannini, 28° Gioia Bertolani ed Emanuel Giordano, 37° Adele Ferrarini e Arianna Fubiani, 91° Samuele Bonifazi con Alessandro Baldi, 110° Federico Querzolo con Niccolò Cardini, 112° assoluto di Valentina Pierotti e Ludovico Cerulli. La prossima trasferta sarà a San Terenzo (La Spezia) dove dall’8 al 12 marzo la Lega Navale Italiana di Lerici e il Circolo della Vela Erix organizzeranno la 1° tappa Coppa Italia 420, valida come ranking list 2023. Gli Optimist saranno invece a Marina degli Aregai (Imperia) in occasione della 1° tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving 2023.

W.S.