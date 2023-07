Gds Forte, ecco il nuovo organico Allenatore Alessandro Bertolucci

In attesa della presentazione ufficiale e della stagione che prenderà il via il 7 ottobre col campionato di serie A1, il Versilia Hockey Forte ha svelato l’organico 202324. Nuovo allenatore Alessandro Bertolucci (negli ultimi 2 anni ha vinto tutto col Trissino), affiancato da Roger Molina, anche allenatore dei portieri e della serie A2, Mirco De Gerone torna a fare il direttore sportivo. Per il mercato, sono arrivati Francesco Compagno (Reus), Francisco Ipinazar e Joan Galbas (Trissino). In uscita Marc Gual e Domenico lluzzi, con Andrea Borgo, Luca Lombardi (Montebello) ed Elia Petrocchi (Monza) in prestito. Aggregati, al momento, alla prima squadra i giovani della A2: Raffaello Ciupi, Diego Chereches, Tommaso Giovannelli, Gabriel Ambrosio e Francesco Poletti. La rosa della squadra: i portieri Riccardo Gnata e Mattia Taiti e gli esterni Pedro Gil, Elia Cinquini, Enric Torner, Federico Ambrosio, Francesco Rossi, Francesco Compagno, Francisco Ipinazar, Joan Galbas. In staff Ennio Belli (preparatore), Marco Bascherini (massaggiatore), Alfredo Macchiarini (area medica), Cosimo Cannas (fisioterapista), Marco Marotta (mental coach), Franco Aliboni, Ilaria Soldano (nutrizionisti), Fabio Sonnoli (meccanico), Sauro Romei e Leonardo Farusi, Antonio Agostini (dg).

G.A.