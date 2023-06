Gds a caccia del riscatto dopo la sconfitta I rossoblu puntano a sfruttare il fattore casa

FORTE DEI MARMI

Il Trissino di Alessandro Bertolucci si gioca stasera al Palaforte di Vittoria Apuana con inizio alle 20.45 il primo match-point per confermarsi campione d’Italia e centrare il tris di vittorie nazionali dopo Supercoppa (in cui aveva battuto il Sarzana) e coppa Italia (Lodi).

Di fronte un Gds Impianti Forte dei Marmi che, dopo la netta sconfitta di domenica pomeriggio, deve vincere se vuole portare i favoriti avversari a gara cinque, che sarebbe domenica 11 alle 18 sulla pista veneta. Come in regular season, anche le finali stanno confermando il predominio assoluto del fattore-campo: i rossoblu hanno vinto davanti al proprio pubblico nella prima fase (7-5) e in gara due delle finali (5-4); i biancoazzurri hanno fatto altrettanto: 5-3 in regular season, 6-4 e 3-0 in gara due e tre. Se si osserva il comportamento di Cocco e soci nei play off, salta agli occhi che quando la squadra sa esprimersi come era già avvenuto in due casi con il Valdagno nei quarti (3-0 e 5-0) e in uno con il Grosseto in semifinale (10-3 in gara due) è oggettivamente difficile riuscire a contrastarla.

Per di più l’andamento delle finali sembra indicare una crescita del rendimento dei vicentini. Detto questo però, giova ricordare che, se indubbiamente adesso l’inerzia della sfida è tutta dalla loro parte, i play off non sono nuovi a sorprese e ribaltamenti di pronostici e risultati. I versiliesi, fra i quali rientra, dopo l’immeritato turno di squalifica, Gual hanno già fatto vedere di possedere i mezzi per mettere in difficoltà gli avversari e con la rosa al completo e il sostegno del proprio pubblico vorranno giocarsi le proprie carte fino in fondo, confidando magari di trovarsi di fronte l’avversaria che ha sorprendentemente perso con Valdagno e Grosseto nei turni precedenti e non quella di domenica pomeriggio.

Da una parte quindi una squadra, il Trissino, che, quando gioca al massimo non conta solo su un attacco super, ma anche su una difesa insuperabile; dall’altra un Gds Forte che in questi play off ha offerto prove collettive di grande autorevolezza, segnando meno, ma con tutti gli effettivi.

Comunque vada a finire, l’auspicio è quello di assistere all’ennesima bella partita, in cui i protagonisti pensano solo a giocare. In 150’ fin qui disputati sono stati commessi 35 falli di squadra (18 Forte, 17 Trissino) e mai una contendete ha raggiunto i 10 falli in una partita. Solo 4 le espulsioni, 3 temporanee (Gavioli, gara uno, Borgo e Mendez, gara tre) e l’ormai ‘famoso’ rosso a Gual in gara due.

