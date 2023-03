Forte, contenti solo a metà "Ci manca convinzione"

Il Gds Impianti fa suo anche il derby di ritorno con un 5-1 frutto di un finale in cui i rossoblu hanno capitalizzato le occasioni create. Non è stato però facile avere la meglio su un Cgc Viareggio che è rimasto a lungo in partita. Il neoallenatore della formazione versiliese, Mirco De Gerone, analizza così la prova vincente della sua squadra: "Abbiamo conseguito un buon risultato, certamente c’è da migliorare ancora, si è visto in pista, soprattutto nelle conclusioni: abbiamo creato parecchio, ma tenendo fino alla fine il risultato in bilico e su questo bisogna migliorare, così come sulla tranquillità e la consapevolezza dei nostri mezzi. Poi qualche giocata ci ha fatto allargare il vantaggio, per cui prendiamo per buona la vittoria, che era importante, e l’impegno al cento per cento dei ragazzi. Abbiamo giocatori che devono trovare la via del gol più facilmente e con più tranquillità e un gruppo che ha un grande spirito di squadra. Per questo c’è stata delusione quando i risultati non sono stati pari alle attese. Sono contento perchè c’era un buon pubblico visto che era il derby, e vincerlo è sempre importante".

Giovedì torna la Champions League con la penultima giornata dei gironi eliminatori e il Gds Forte sarà a Lodi, pista tradizionalmente difficile, sulla quale, per continuare a sperare nella qualificazione alla final eight, Gnata e compagni dovranno vincere: "A Lodi – conclude De Gerone - sarà una partita durissima: loro sono fuori dai giochi, ma non ci regaleranno nulla. Sono in un ottimo momento di forma, lo si è visto anche in coppa Italia, e giocano un bell’hockey. Noi cercheremo di prepararla nel modo migliore".

Dopo il turno di coppa, i versiliesi chiuderanno la regular season con la trasferta di Sarzana (martedì 28), seguita, domenica 16 aprile alle 18, dalla gara interna contro il Montecchio.

G.A.