Centro Porsche panzer. Settima vittoria di fila

FORTE DEI MARMI

Battendo il Follonica per 4-2 il Centro Porsche Forte dei Marmi centra la settima vittoria consecutiva e torna in testa alla classifica con un punto di vantaggio sul Trissino che ha una partita in più. Contro la squadra di Sergio Silva, che ha confermato di occupare legittimamente la terza posizione, i rossoblu hanno disputato un primo tempo perfetto, in cui il 2-0 non ha rappresentato tutta la loro supremazia, mentre nella difesa, pur senza mai essere raggiunti, hanno concesso qualche occasione di più agli avversari.

Questo il commendo dell’allenatore Alessandro Bertolucci: "È stata una partita dura e siamo stati bravi a tenere il ritmo alto. La mia soddisfazione va anche oltre i tre punti conquistati perché ho visto più concentrazione difensiva e poi, come ci accade spesso, tante occasioni da rete create. Il Follonica si è confermato un’ottima squadra che sa il fatto suo. Adesso torniamo al primo posto con una partita in meno (a Vercelli, in programma mercoledì 6 dicembre, ndr) una posizione importante per far crescere nei miei giocatori la consapevolezza nei propri mezzi".

Parlando più specificamente della partita queste le parole del tecnico viareggino: "Abbiamo disputato un primo tempo esemplare in cui abbiamo lasciato solo un paio di contropiede nei primi minuti ai nostri avversari, ma in generale, ho visto una grande attenzione e intensità in tutti, come piace a me". Il campionato, che vedrà concludersi il girone d’andata (sulla classifica del quale saranno decisi gli abbinamenti dei quarti di finale di coppa Italia) il 20 dicembre propone una serie di appuntamenti importanti, molti dei quali in trasferta intervallati, il 30 novembre, dall’esordio in Champions League contro il Barcelos. Tornando alla A1, domani è in programma la trasferta di Sandrigo, domenica 3 dicembre sfida casalinga contro il Sarzana; mercoledì 6 recupero a Vercelli e domenica 10 lo scontro al vertice a Trissino, seguito dalla trasferta di Monza (17). Chiusura del 2023 in casa contro il Grosseto mercoledì 20.

G.A.