Campionati di calcetto Aics al CTL

Pure quest’anno agonismo e alta competizione non sono mancate al CTL di Lido di Camaiore dove i campionati di calcio a 5 Aics, con qui in Versilia la sapiente regia organizzativa di Elena Ricci, hanno espresso i loro verdetti della regular season... cui adesso seguiranno i playoff intergironi al CTL e i provinciali incrociandosi coi club di Lucca.

Nel girone A del lunedì il campionato l’ha vinto Los Pollos Hermanos (45 punti) mentre si sono piazzati sul secondo gradino del podio il Box 86 Enoteca Kairos (39) e sul terzo il Crab Design e Pezzini Bike (31). Il capocannoniere è stato Leonardo Mosti del Mojito “A“ con 32 reti.

Nel girone B del martedì il campionato l’ha vinto l’Inic Asd (50 punti) mentre si sono piazzati sul secondo gradino del podio il Jdc Studio (38) e sul terzo l’AperAttivo al Bar Eden (33). Il capocannoniere è risultato Tiziano Angeli dell’Inic con 43 gol.

Nel girone C del giovedì il campionato l’ha vinto il Liverpool (42 punti) mentre si sono piazzati sul secondo gradino del podio la Termoidraulica Rosi (33) e sul terzo il Bagno Maber (31). In classifica marcatori l’ha spuntata Emanuele Luisotti del Liverpool con 53 sigilli personali.

Nel girone D del venerdì il campionato è stato tiratissimo fino in fondo con le prime tre della classe distanziate di un solo punto tra loro: 1° il Di Martino Costruzioni (46 punti), 2° lo Sporting TdL (45), 3° l’Albania Etnika (44). Il re dei bomber è stato l’habitué albanese Arber Kelmendi con ben 64 centri.

Le quattro squadre vincitrici dei rispettivi campionati (Los Pollos Hermanos, Inic Asd, Liverpool, Di Martino Costruzioni) come ormai tradizione da tre anni hanno anche staccato il pass per la spettacolare Final Four che si terrà nell’ambito dell’evento Versilia Football Planet il 5 e 6 agosto a Camaiore.

I quattro gironi playoff invece che attualmente si stanno giocando sui campi da calcetto del CTL a Lido sono così composti: nel girone 1 Box 86 Enoteca Kairos, A.S. Nocchi, Pizzeria La Fenice, Aquila; nel girone 2 Jdc Studio, Ceragioli Costruzioni, Tabaccheria Carducci, TdL Amaranto; nel girone 3 Bagno Maber, Vado Calcio a 5, Radio Taxi Vg, Central Bar; nel girone 4 Sporting TdL, AperAttivo al Bar Eden, Easy Shop, Bayer Le Verdure. Accedono ai quarti di finale le prime due di ogni girone.