Basket serie D

vela viareggio

66

chiesina basket

86

VELA VIAREGGIO: Giannini, Albizzi 8, Ghiselli 13, Bartelloni R. , Taylor 14, Romani 4, Bo 12, Biagiotti 5, Lopes Siera 10, Altilio, Simonelli. All. Bonuccelli N.

CHIESINA BASKET: Landi 6, Mucci 10, Morroni, Pinzani 7, Pellegrini 19, Meacci 17, Bagnoli, Pagni 14, Bettarini 6, Scomparin, Pinzani 7. All. Parcesepe.

Arbitri: Carboni di Scandicci e Sferruzza di Firenze.

Note: Parziali: 22-29; 35-47; 54-70; 66-86. Tiri liberi. Vela: 816; Chiesina: 811.

CAMAIORE – Risultato ancora negativo per il Vela Viareggio, che si può dire ormai definitivamente, tornato quello del girone d’andata. Dopo un troppo breve periodo fatto di soddisfazioni tali da far seriamente pensare ad una possibile salvezza, la formazione viareggina è ora di nuovo inguardabile anche se gli avversari capitati ultimamente hanno sempre dimostrato un superiorità troppo netta capace di scoraggiare i ragazzi di Bonuccelli sin dalla partenza. Proprio come è accaduto sabato contro il Chiesina, squadra particolarmente in forma con le ultime dieci (ora undici) partite vinte una dietro l’altra, dove si è visto subito che il Vela non avrebbe potuto farcela anche se dopo i primi dieci minuti lo svantaggio non era poi così preoccupante sul 22-29.

Nella seconda frazione però gli sbagli in conclusione dei viareggini sono continuati, proprio come ha continuato il Chiesina a realizzare. Inevitabile così il 54-70 dopo la mezz’ora di gioco ed il 66-86 finale. Una cronaca scarna, naturalmente, per un incontro che ha detto ben poco negando del tutto lo spettacolo ed il fascino dell’incertezza al pubblico (non molto in verità) presente. Per quello di parte viareggina solo qualche bella tripla di Albizzi, Taylor e Ghiselli non sufficienti però a colmare l’enorme differenza dei valori in campo ed a compensare i numerosi errori al tiro, difetti noti che da sempre affliggono la squadra.

Per concludere: all’orizzonte del Vela niente di buono. Un niente di buono facilmente intuibile.

e.d.s.