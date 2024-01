Basket. La Pfv stende Montecatini

Altro giro, altra corsa: il nuovo anno, in casa Sei Versilia Pfv, riparte sulle stesse frequenze del vecchio, ossia vincendo. Nella 10ª giornata del campionato di serie C, la 1ª di ritorno, le viareggine hanno battuto Montecatini nel fortino di casa delle Zappelli, mantenendo il comando della classifica e lo "0" alla voce ’sconfitte’: 45-35 il punteggio finale che consente di tenere a distanza la Cestistica Prato. In Terza Divisione maschile (girone B), invece il Versilia nell’8ª d’andata ha travolto 77-38 Vicopisano, arraffando il comando della classifica. Classifica serie C: Pfv 18, Prato 16, Valdarno 14, Porcari 10, Montecatini 6, Florence 6, Pisa 6, Castelfiorentino 4, Gea 0. Classifica Terza Divisione: Versilia 12, Vicarello* 10, Calcinaia 10, Vicopisano 6, Fucecchio* 6, C&C 6, Pontedera 6, Pomarance 4, Pisa 2.