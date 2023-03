A un passo dal fare la storia

E’ il giorno della verità. Inutile negarlo. Oggi si fa la storia del campionato di Prima categoria. La gara tra Romagnano e Viareggio è la partita delle partite, quella che potrebbe stabilire, forse in via definitiva, chi tra apuani e bianconeri accederà alla Promozione del prossimo anno. E’ una sfida attesa, la vigilia è stata palpitante. I tifosi del Viareggio da anni (troppi anni) attendono di tornare in un campionato più adatto alla storia della società (per quanto sia diversa) e della città che merita sicuramente altri palcoscenici. La tifoseria bianconera – che oggi potrà essere rappresentata solo da 70 persone – potrà comunque seguire la partita che sarà trasmessa in una diretta You Tube sul canale del Pool sportivo di Radio Versilia. Una vittoria del Viareggio consentirebbe alla squadra di Santini di portare il vantaggio a 5 punti con una gara in meno: sarebbe una seria ipoteca sulla vittoria del campionato.