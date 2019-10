Pietrasanta (Lucca), 31 ottobre 2019 - Benedetta Bosi, ex Miss Carnevale Pietrasantino 2017, è la presunta nuova fiamma di Flavio Briatore. I 49 anni di differenza di età non sembrano essere un ostacolo all’intesa fra i due. Lei, studentessa di giurisprudenza, ha infatti vent’anni, poco più della metà di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore, il quale è reduce dai flirt con Taylor Mega e Vittoria Di Flavio.

A giudicare dalle foto del weekend romantico trascorso dai due nel resort di Malindi di proprietà dell’imprenditore - pubblicate in esclusiva dal settimanale “Chi” e in anteprima dal sito di Tgcom24, dopo l’annuncio dato su Dagospia da Alberto Dandolo- fra loro si sarebbe creata una grande intesa. Secondo gli esperti di gossip, i due si sono conosciuti di recente. Poi Briatore l’ha invitata a cena a Monte Carlo da Cipriani dove è un habitué, e dove la giovane studentessa è arrivata su un’auto che lui ha inviato a prenderla a Milano dove lei vive insieme alla sorella maggiore Diletta. Benedetta, originaria di Strettoia, studia legge all’Università Statale di Milano dopo essersi diplomata al liceo Chini di Lido di Camaiore.

Tre anni fa venne incoronata alla Versiliana Miss Carnevale in rappresentanza di Marina. «Era la prima volta che sfilavo – raccontò al nostro giornale subito dopo aver ricevuto lo scettro di reginetta – e vincere è stata una bellissima sorpresa. Vorrei continuare a sfilare coltivando anche altre passioni quali viaggiare, scrivere, andare in palestra e ascoltare musica, soprattutto Emma. In futuro mi piacerebbe diventare giudice o avvocato». Progetti che l’incontro con Briatore potrebbero stravolgere.

Secondo quanto raccontano i giornali di gossip, dopo la cena a Monte Carlo i due avrebbero trascorso una serata in un hotel romano a cinque stelle ma poco frequentato dai vip e poi sarebbero andati a cenare con una coppia di amici nel ristorante giapponese più cool della capitale, con vista sui tetti di Roma. Il giorno dopo il volo in Kenya con un jet privato: qui la coppia è stata paparazzata nel lussuoso Billionaire Resort di Briatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA