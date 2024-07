Premio Viareggio-Rèpaci, Vincenzo Trione vince per la saggistica

Viareggio, 17 luglio 2024 - Vincenzo Trione con "Prologo celeste" (Einaudi) vince il Premio Letterario Viareggio-Rèpaci 2024 per la Saggistica. Inizia così il conto alla rovescia per il gran finale della 95esima edizione sul Palco della Felicità in Piazza Mazzini a Viareggio: si comincia venerdì 26 luglio con gli autori finalisti che, in dialogo con la giuria, presenteranno al pubblico le loro opere nel corso della serata condotta da Daniele Maffei. Dalle ore 21.30 si alterneranno Stefano Dal Bianco con "Paradiso" (Garzanti) e Laura Pugno con "I nomi" (La nave di Teseo) per la categoria Poesia; Pierluigi Battista con "I miei eroi" (La nave di Teseo), Francesco Gambino con "In sala con il diritto" (La nave di Teseo) e Vincenzo Trione con "Prologo celeste" (Einaudi) per la Saggistica; Silvia Avallone con "Cuore nero" (Rizzoli), Federica De Paolis con "Da parte di madre" (Feltrinelli) e Marco Lodoli con "Tanto poco" (Einaudi) per la Narrativa. La serata conclusiva si terrà sabato 27 luglio, presentata dalla giornalista del Tg1 Monia Venturini e con la partecipazione del presidente della giuria Paolo Mieli. Saranno consegnati i premi per le categorie poesia e saggistica - rispettivamente a Stefano Dal Bianco e Vincenzo Trione - e i premi speciali assegnati ad Anita Likmeta (Premio Internazionale), Alice Valeria Oliveri (Premio Opera Prima) e Giovanna Reanda (Premio giornalistico). Fino al momento più sospirato, con l'annuncio sul palco del vincitore per la categoria Narrativa. Vincenzo Trione è professore ordinario di Arte e media e di Storia dell'arte contemporanea presso l'Università Iulm di Milano. Direttore dell'Enciclopedia Treccani dell'Arte contemporanea, collabora al "Corriere della Sera". I suoi libri più recenti sono L'opera interminabile. Arte e XXI secolo" (2019) e "Artivismo. Arte, politica, impegno" (2022), entrambi per Einaudi. Maurizio Costanzo