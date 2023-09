Quella volta che Napolitano salì a Sant’Anna di Stazzema. Il ricordo della comunità

Sant’Anna di Stazzema (Lucca), 23 settembre 2023 – Il Parco Nazionale della Pace e museo storico di Sant’Anna di Stazzema ricorda il presidente emerito Giorgio Napolitano, scomparso all’età di 98 anni giovedì sera. Napolitano aveva visitato Sant’Anna il 24 marzo del 2013.

Insieme al presidente della Repubblica Federale di Germania, Joachim Gauck, fu invitato con una lettera di Enrico Pieri, superstite della strage del 12 agosto 1944, che lo stesso Napolitano consegnò a Gauck. “Si possono leggere libri, si possono leggere ricostruzioni attente, documentate, puntuali sulla strage di Sant’Anna di Stazzema, si possono leggere relazioni di importanti storici italiani e tedeschi, ma bisogna venire qui e bisogna inerpicarsi fin quassù, fino all’ossario, fino al monumento accanto al quale abbiamo deposto la nostra lapide, comune a tutte e due le lingue, per toccare con mano, per sentire cosa siano state l’assurdità e la ferocia che si abbatterono sulla popolazione inerme di questo piccolo borgo sperduto, che non era una fortezza da espugnare”.

Si chiude la lettera. “Era soltanto un grumo di umanità che mai avrebbe dovuto essere oggetto di una simile e feroce distruzione”.