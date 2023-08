Viareggio, nasce l'associazione di medici che aiutano gratuitamente chi ha bisogno

Viareggio, 15 agosto 2023 - A Torre del Lago e a Viareggio c'è una bella realtà di medici volontari che offrono il loro servizio gratuitamente a chi ne ha bisogno, e a chi non ha la possibilità di pagarsi una visita. Proprio oggi, il giorno di Ferragosto, nella cappella Sant'Anna nel quartiere Lagomare a Torre del Lago Puccini , uno dei volontari, il dottor Antonio Tedeschi ha presentato alla gente presente alla messa l'associazione Me.vv, Medici volontari versiliesi. Già attivi con una struttura nella Misericordia di Viareggio ubicata in via Cavallotti, estendono la propria attività di volontariato con una nuova sede nella frazione di Torre del Lago Puccini, in via Venezia 111, grazie al lavoro del dottor Antonio Tedeschi e del dottor Vittoriano Simonini. L’obiettivo principale del Mevv è quello di fornire assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno e, in modo particolare, ai senza fissa dimora che gravitano sul territorio di Viareggio e Torre del Lago Puccini. "In questi primi giorni del mese di agosto per ben due volte con mia moglie mi sono recato al Mevv - spiega un cittadino - ovvero al centro dei medici Volontari della Versilia. Sapevamo di trovare il dottor Tedeschi che ben conosciamo, perche' come pediatra era da noi conosciuto quando era in servizio a Torre del Lago fino a due anni fa circa. Andando in pensione il dottor Antonio non si è fermato e ha dato vita alla sezione del Mevv qui a Torre insieme a un suo collega il dottor Simonini. Se al mattino si percorre via Venezia e si nota un gruppetto di pensone in piedi in prossimità del numero civico 111 , ebbene li c'è l'ambulatorio del MeVV. Un locale semplice, qualche ripiano con alcuni farmaci, una semplice scrivania e un lettino ospedaliero per la visita. Li ricevono i medici volontari. Per le spese? Tutto a carico dell'associazione, dalla pulizia dei locali alle bollette all'affitto. Per alcuni casi quando servono medicinali e visite specialistiche e il paziente non ha la disponibilita' , allora pagano anche le medicine mensilmente a una farmacia di Torre del lago che collabora in questa iniziativa. Se il paziente ha bisogno di una visita di uno specialistica, ecco allora che ci sono altri medici specialisti che ricevono nei loro studi e che si offrono gratuitamente. Nel giorno di Ferragosto il dottor Tedeschi ha raccontato queste cose alla comunità di Torre del Lago che si è ritrovata alla messa alla Lagomare. Circa 300 persone attente ad ascoltare, donando poi il loro contributo indispensabile per fare in modo che questo aiuto a chi ne ha bisogno , possa continuare". Maurizio Costanzo