Furto in Passeggiata a Viareggio. Evade dai domiciliari per rubare birra: arrestato 35enne

Viareggio (Lucca), 7 giugno 2023 - La Polizia di Stato ha arrestato un italiano di 35 anni, pregiudicato, per furto aggravato ed evasione. L’uomo che era stato arrestato per il furto di due biciclette nel pomeriggio del 3 giugno e mandato agli arresti domiciliari dopo l’udienza di convalida, ma durante la notte tra il 5 ed il 6 giugno è evaso per andare a mettere a segno un furto presso un bar che si trova in una traversa della passeggiata di Viareggio.

I poliziotti, una volta visionate le immagini del sistema di videosorveglianza, non hanno avuto alcun dubbio nel riconoscere l’autore del furto di alcune bottiglie di birra. E così, nella mattinata di martedi 6 giugno, il personale della Polizia di Stato del commissariato di Viareggio ha denunciato C.A., 35enne italiano pregiudicato, per furto aggravato ed evasione. L’uomo è quindi stato segnalato alla Procura della Repubblica sia per il furto sia per l’evasione dagli arresti domiciliari. La Procura ha immediatamente chiesto l’aggravamento della misura al tribunale, che nello stesso pomeriggio di ieri ha disposto la revoca degli arresti domiciliari e l’accompagnamento nel carcere. Subito rintracciato dalla Polizia per l’uomo si sono aperte le porte della casa circondariale di Lucca dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nella mattinata del 5 giugno, inoltre, il personale del commissariato di Viareggio, ha anche denunciato un cittadino marocchino 33enne, per il reato di tentato furto su una auto in sosta. All’uomo è stato anche comminato un provvedimento di espulsione dal territorio italiano.