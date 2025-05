Codecasa, 200 anni di storia. La serata di gala e gli auguri degli armatori più famosi

Viareggio, 26 maggio 2025 – Dal 1825 Codecasa è sinonimo della Viareggio dei cantieri navali e della Darsena. Nessun’altra famiglia in Europa, e forse nel mondo intero, è proprietaria da così tanto tempo di uno shipyard che ne porta il cognome. Fulvio e i suoi familiari hanno voluto salutare i numerosi amici e clienti al Park Hotel Villa Ariston di Lido di Camaiore, altra eccellenza di loro proprietà. Il patron, dal 1973 al timone, è lì a ricevere e abbracciare. Ed esprime una parola di benvenuto e di speranza per il futuro: “Con la serietà, con la passione, con il sacrificio, ma anche con la mia amicizia che ho sempre voluto proporre anche alla prima conoscenza. Sono fatto così: ho voluto essere come un amico fidato per agli armatori che avevano scelto Codecasa per avere il massimo possibile in una barca. E’ come se l’armatore fossi stato io, esigente al massimo, sicuro che la barca meglio di come è realizzata, non potrebbe essere. Una volta ho fatto rifare per tre volte la verniciatura perché non piaceva. Così ho cercato di insegnare questi principi a tutti, a iniziare dai familiari. I risultati si vedono”.

Nel corso della serata hanno salutato gli ospiti le figlie Fulvia e Elena, con i loro mariti Ennio Buonomo e Fabio Lofrese. E’ stato proiettato un video che ha raccontato la storia dell’azienda e in cui sono apparsi alcuni degli armatori, il più noto dei quali è Piersilvio Berlusconi: “Nel 2018 durante una tempesta a Rapallo la mia vecchia barca fu distrutta. Per questo ci vedemmo con Fulvio per poter acquistare un suo yacht che si dimostrò di assoluto valore (Dragoluna – ndr). Così è stato, dopo poco tempo dall’ordine”. Un altro proprietario di yacht è Bruno Bolfo, ex patron di Duferco, prima trading company siderurgica privata al mondo, che nel suo intervento ha detto di avere avuto tre yacht Codecasa.

Saluti e complimenti anche da Giorgio Armani, Edoardo Polli, Carlo De Benedetti, Sir Michael Smurfit (magnate degli imballaggi), Stathis Topouzoglou (First Ship Lease Trust). Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha rimarcato le eccezionali capacità di Fulvio e della sua famiglia per il grande contributo dato all’economia di Viareggio, mantenendo sempre al centro la famiglia e i suoi valori. Presenti anche Marcello Lippi e signora, il senatore Marcello Pera, e molti altri amici, collaboratori e dipendenti.